Хто може отримати десятикратну пенсію

Одноразову виплату в розмірі десяти пенсій можуть отримати працівники комунальних і державних установ, які мають страховий стаж, визначений законодавством. Йдеться про працівників освітніх установ, закладів охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких забезпечує громадян України правом на пенсію за вислугу років.

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Це працівники, які:

  • отримали призначення пенсії за віком після 1 жовтня 2011 року;
  • до цього не отримували жодної іншої пенсії;
  • на день досягнення пенсійного віку працювали в установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;
  • мають страховий стаж: чоловіки — 35 років, жінки — 30 років.

Про які заклади та установи йдеться

Десятикратну пенсію зможуть отримати працівники таких установ:

  • загальноосвітніх шкіл, у тому числі музичних і художніх;
  • міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;
  • працівники дитячих будинків, дитячих трудових і виховно-трудових колоній і шкіл-клінік;
  • працівники закладів вищої освіти I-II рівнів акредитації та професійно-технічних училищ;
  • дошкільних і позашкільних навчальних закладів усіх типів;
  • бібліотек;
  • дитячих клінік, поліклінік і санаторіїв;
  • медичних установ різного типу;
  • санаторно-курортних закладів та діагностичних центрів;
  • аптек;
  • контрольно-аналітичних лабораторій;
  • медико-соціальних експертних комісій;
  • інтернатних закладів для інвалідів, дітей-інвалідів та людей похилого віку;
  • медичних відділів протезних підприємств.