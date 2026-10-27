Гроші за економію світла: українцям платитимуть за зміну графіка

НКРЕКП схвалила революційні зміни до правил роздрібного ринку. Відтепер звичайні домогосподарства та підприємства зможуть отримувати реальні гроші, якщо дотримуватимуться певних правил.

Кому почнуть доплачувати

Гроші платитимуть, якщо українці перенесуть використання енергоємних приладів з пікових годин на час меншого навантаження, про що повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Для того, щоб отримувати кошти, споживачам не доведеться змінювати свого звичного постачальника електроенергії. На ринку з'являться нові гравці – агрегатори. З ними потрібно буде укласти окремий договір на управління попитом.

Тобто для участі потрібні два окремі договори:

з електропостачальником – на постачання електричної енергії;

з агрегатором — на участь в управлінні попитом та отримання відповідної винагороди.

Наприклад, підприємство зможе переносити частину виробничих процесів на години меншого навантаження, а домогосподарство – змінювати графік роботи електроприладів. Якщо такі зміни відповідають умовам договору з агрегатором, споживач зможе отримати за них винагороду,

– пояснили у НКРЕКП.

Наголошується, що для виснаженої української енергосистеми це критично важливе рішення, яке допоможе зменшувати навантаження в пікові години та ефективніше використовувати наявні потужності.

Зауважте! Ці зміни розробили спеціально для виконання європейського енергетичного законодавства та закону України № 4834-IX, який парламент ухвалив раніше для інтеграції нашого ринку з ЄС. Наразі проєкт постанови готується до публікації на офіційному сайті НКРЕКП для відкритого обговорення та збору пропозицій.

Нагадаємо, що тарифи на світло для населення наразі залишаються чинними. Тарифи не зазнають змін під час опалювального сезону 2026 – 2027 років.

Водночас вже у наступному році вартість електроенергії може зрости. І таке рішення суттєво вдарить по гаманцях українців.