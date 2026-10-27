Деньги за экономию электроэнергии: украинцам будут платить за изменение графика

Кому начнут выплачивать доплаты

Деньги будут выплачиваться, если украинцы перенесут использование энергоемких приборов с пиковых часов на время меньшей нагрузки, о чем сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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Для того чтобы получать средства, потребителям не придется менять своего привычного поставщика электроэнергии. На рынке появятся новые игроки – агрегаторы. С ними нужно будет заключить отдельный договор на управление спросом.

То есть для участия потребуются два отдельных договора:

с электропоставщиком – на поставку электроэнергии;

с агрегатором – на участие в управлении спросом и получение соответствующего вознаграждения.

Например, предприятие сможет переносить часть производственных процессов на часы меньшей нагрузки, а домохозяйство – изменять график работы электроприборов. Если такие изменения соответствуют условиям договора с агрегатором, потребитель сможет получить за них вознаграждение– пояснили в НКРЭКП.

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Отмечается, что для истощенной украинской энергосистемы это критически важное решение, которое поможет снижать нагрузку в пиковые часы и эффективнее использовать имеющиеся мощности.

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Обратите внимание! Эти изменения были разработаны специально для выполнения европейского энергетического законодательства и закона Украины № 4834-IX, который парламент принял ранее для интеграции нашего рынка с ЕС. В настоящее время проект постановления готовится к публикации на официальном сайте НКРЭКП для открытого обсуждения и сбора предложений.

Напомним, что тарифы на электроэнергию для населения пока остаются в силе. Тарифы не изменятся в течение отопительного сезона 2026–2027 годов.

В то же время уже в следующем году стоимость электроэнергии может вырасти. И такое решение существенно ударит по кошелькам украинцев.