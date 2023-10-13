Нова гарантована соціальна допомога: що про неї відомо і коли вона з'явиться

Зі слів міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, у 2024 році може з’явитися нова соціальні допомога. Вона залежатиме від базового доходу сім'ї.

Як рахуватиметься нова соціальна допомога

Як розповіла міністерка соціальної політики, допомогу по бідності планують переформувати. Відтак її не будуть прив'язувати до нинішнього прожиткового мінімуму, а до певного базового доходу родини, який Мінсоцполітики гарантуватиме на кожного члена сім'ї.

Читайте також Як платити за тепло менше: перевіренні лайфхаки

Як виглядатиме система нарахування:

Для першого члена сім'ї базова величина становить 100% прожиткового мінімуму, адже якщо особа проживає сама, то вона має витрачати кошти на всі базові потреби.

Якщо є родина з 3 осіб, а це мама, дитина та батько, то перший член буде мати 100%, другий, а це дитина, теж 100%, третій – 70%. Якщо є ще особа з інвалідністю чи пенсійного віку, то теж 100%.

На особу рахуватимуть залежно від категорії або 100%, або 70%.

Згодом усі суми підсумовуватимуть разом, а далі дивитимуться чи виходить базовий дохід на кожного.

Якщо не виходить, різницю покриваємо цією уніфікованою соціальною допомогою,

– пояснила Жолнович.

Коли можуть запровадити гарантовану базову соціальну допомогу

Вона може запрацювати вже у 2024 році, але якщо проєкт пройде у парламенті.

Очікується, що за підтримки, таку нову соціальну допомогу можуть ввести вже у липні наступного року.

Станом на сьогодні проєкт поки опрацьовують у центральних органах виконавчої влади.

що Мінсоцполітики планує ще нововведення, а саме персональну соціальну картку.

Такі картки вже запустили у 4 областях України – Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській. Втім вони лише тестуються.

Як пояснюють, електронний кейс-менеджмент (персональні соціальні картки українців) оптимізуватиме роботу соцпрацівника. Також ці картки забезпечуватимуть системний підхід до організації надання соціальних послуг вразливим категоріям населення й особам чи сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах.

Принцип дії системи: