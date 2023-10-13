Як рахуватиметься нова соціальна допомога

Як розповіла міністерка соціальної політики, допомогу по бідності планують переформувати. Відтак її не будуть прив'язувати до нинішнього прожиткового мінімуму, а до певного базового доходу родини, який Мінсоцполітики гарантуватиме на кожного члена сім'ї.

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Як виглядатиме система нарахування:

Для першого члена сім'ї базова величина становить 100% прожиткового мінімуму, адже якщо особа проживає сама, то вона має витрачати кошти на всі базові потреби.

Якщо є родина з 3 осіб, а це мама, дитина та батько, то перший член буде мати 100%, другий, а це дитина, теж 100%, третій – 70%. Якщо є ще особа з інвалідністю чи пенсійного віку, то теж 100%.

Зверніть увагу! На особу рахуватимуть залежно від категорії або 100%, або 70%.

Згодом усі суми підсумовуватимуть разом, а далі дивитимуться чи виходить базовий дохід на кожного.

Якщо не виходить, різницю покриваємо цією уніфікованою соціальною допомогою,

– пояснила Жолнович.

Коли можуть запровадити гарантовану базову соціальну допомогу

Вона може запрацювати вже у 2024 році, але якщо проєкт пройде у парламенті.

Очікується, що за підтримки, таку нову соціальну допомогу можуть ввести вже у липні наступного року.

Станом на сьогодні проєкт поки опрацьовують у центральних органах виконавчої влади.

Цікаво, що Мінсоцполітики планує ще нововведення, а саме персональну соціальну картку.

Такі картки вже запустили у 4 областях України – Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській. Втім вони лише тестуються.

Як пояснюють, електронний кейс-менеджмент (персональні соціальні картки українців) оптимізуватиме роботу соцпрацівника. Також ці картки забезпечуватимуть системний підхід до організації надання соціальних послуг вразливим категоріям населення й особам чи сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах.

Принцип дії системи: