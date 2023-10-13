Как будет считаться новая социальная помощь

Как рассказала министерша социальной политики, помощь по бедности планируют переформировать. Следовательно, ее не будут привязывать к нынешнему прожиточному минимуму, а к определенному базовому доходу семьи, который Минсоцполитики будет гарантировать на каждого члена семьи.

Читайте также Как платить за тепло меньше: проверенные лайфхаки

Как будет выглядеть система начисления:

  • Для первого члена семьи базовая величина составляет 100% прожиточного минимума, ведь если человек проживает сам, то он должен тратить средства на все базовые нужды.
  • Если есть семья из 3 человек, а это мама, ребенок и отец, то первый член будет иметь 100%, второй, а это ребенок тоже 100%, третий – 70%. Если есть еще лицо с инвалидностью или пенсионным возрастом, то тоже 100%.

Впоследствии все суммы будут суммировать вместе, а дальше будут смотреть базовый доход на каждого.

Если не получается, разницу покрываем этой унифицированной социальной помощью,
– объяснила Жолнович.

Когда могут ввести гарантированную базовую социальную помощь

Она может заработать уже в 2024 году, но если проект пройдет в парламенте.

  • Ожидается, что при поддержке такую новую социальную помощь могут ввести уже в июле следующего года.
  • По состоянию на сегодняшний день проект пока прорабатывают в центральных органах исполнительной власти.

Такие карточки уже запущены в 4 областях Украины – Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской. Впрочем, они только тестируются.

Как объясняют, электронный кейс-менеджмент (персональные социальные карты украинцев) будет оптимизировать работу соцработника. Также эти карты будут обеспечивать системный подход к организации предоставления социальных услуг уязвимым категориям населения и лицам или семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Принцип действия системы:

  • человек обращается за социальной помощью;
  • эта информация о человеке попадает в кейс-менеджер;
  • впоследствии кейс-менеджер оценивает, как можно помочь человеку: что именно нужно и что может предложить государство.