Как будет считаться новая социальная помощь

Как рассказала министерша социальной политики, помощь по бедности планируют переформировать. Следовательно, ее не будут привязывать к нынешнему прожиточному минимуму, а к определенному базовому доходу семьи, который Минсоцполитики будет гарантировать на каждого члена семьи.

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Как будет выглядеть система начисления:

Для первого члена семьи базовая величина составляет 100% прожиточного минимума, ведь если человек проживает сам, то он должен тратить средства на все базовые нужды.

Если есть семья из 3 человек, а это мама, ребенок и отец, то первый член будет иметь 100%, второй, а это ребенок тоже 100%, третий – 70%. Если есть еще лицо с инвалидностью или пенсионным возрастом, то тоже 100%.

Обратите внимание! На человека будут считать в зависимости от категории или 100%, или 70%.

Впоследствии все суммы будут суммировать вместе, а дальше будут смотреть базовый доход на каждого.

Если не получается, разницу покрываем этой унифицированной социальной помощью,

– объяснила Жолнович.

Когда могут ввести гарантированную базовую социальную помощь

Она может заработать уже в 2024 году, но если проект пройдет в парламенте.

Ожидается, что при поддержке такую новую социальную помощь могут ввести уже в июле следующего года.

По состоянию на сегодняшний день проект пока прорабатывают в центральных органах исполнительной власти.

Интересно, что Минсоцполитики планирует еще нововведение, а именно персональную социальную карточку.

Такие карточки уже запущены в 4 областях Украины – Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской. Впрочем, они только тестируются.

Как объясняют, электронный кейс-менеджмент (персональные социальные карты украинцев) будет оптимизировать работу соцработника. Также эти карты будут обеспечивать системный подход к организации предоставления социальных услуг уязвимым категориям населения и лицам или семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Принцип действия системы: