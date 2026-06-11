Українці ризикують втратити повний розмір пенсій: є 10 днів, аби цього уникнути

Пенсіонери повинні повідомиляти Пенсійний фонд про важливі зміни. На це їм дається тільки 10 днів. Така вимога закріплена у частині 2 статті 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Чому українці можуть втратити свої пенсії

Йдеться про працевлаштування або звільнення з роботи, про що повідомили у ПФУ.

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Як пояснили українцям, статус пенсіонера (саме "працюючий" або "непрацюючий") безпосередньо впливає на розмір виплат.

Вчасне повідомлення Пенсійного фонду України гарантує отримання всіх передбачених законом виплат у повному обсязі,

– йдеться у тексті.

Річ у тім, що після повідомлення про звільнення з роботи пенсіонери набувають право на надбавки та підвищення. А деякі з них передбачені виключно для осіб, що припинили трудову діяльність.

Важливо! Робота за наймом та реєстрація ФОП мають однаковий вплив на статус пенсіонера чи пенсіонерки.

Якщо людина похилого віку влаштувалася на роботу або зареєструвалась як підприємець, то вона вже вважаєтеся "працюючою особою".

А щоб набути статусу "непрацюючого", недостатньо просто не займатися бізнесом. У державному реєстрі має бути запис про припинення діяльності ФОП. До цієї миті особа юридично вважається "працюючою". І це навіть за відсутності доходу.

Повідомити ПФУ про працевлаштування чи звільнення, а також про державну реєстрацію або припинення підприємницької діяльності слід шляхом подання заяви та одного з документів, що засвідчують "подію". Наприклад, наказ про прийняття або звільнення з роботи, трудову книжку із відповідними записами, цивільно-правовий договір; витяг з Єдиного державного реєстру про реєстрацію або припинення підприємницької діяльності тощо.

Зверніть увагу! Повідомити про зміни можна як через вебпортал електронних послуг ПФУ, так і особисто: у будь-якому найближчому сервісному центрі.

Що ще варто знати про пенсії

Нагадаємо, що з серпня страховий стаж для отримання пенсії будуть рахувати інакше. А саме – з 2 серпня поточного року. Річ у тім, що періоди, за які роботодавець не сплачував ЄСВ, дозволять зараховувати до загального стажу. Проте це буде можливо за певних умов.

Зокрема, дізнатися розмір свого страхового стажу можна різними способами. Наприклад, через Дію або портал Пенсійного фонду.

Також українцям потрібно пам'ятати про фізичну ідентифікацію. Мова йде про людей, які не перебувають в Україні, але хочуть продовжувати отримувати українську пенсію.