Українці одного з регіонів зможуть отримати 5 000 гривень на комунальні послуги
- В Івано-Франківській області сім'ї військовослужбовців і внутрішньо переміщені особи можуть отримати 5 000 гривень на комунальні послуги.
- Для отримання виплати потрібно відповідати певним умовам і подати заяву в Центр надання адміністративних послуг Івано-Франківської громади.
В Івано-Франківській області триває фінансова програма підтримки сімей військовослужбовців. Виплату на оплату комунальних послуг надаватимуть у населених пунктах Івано-Франківської громади.
Хто може отримати виплату
Виплата допомоги здійснюється раз на рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЦНАП міста Івано-Франківськ.
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Сума виплати становить 5 000 гривень. Вона надається для сімей військових, а також внутрішньо переміщених осіб, які беруть участь у бойових діях.
Для отримання виплати військовослужбовець або його сім'я повинні відповідати певним умовам. Зокрема:
- військовий має бути постійно зареєстрованим або мати статус внутрішньо переміщеної особи в Івано-Франківській громаді;
- військовослужбовець не повинен мати статусу учасника бойових дій або користуватися пільгами на оплату комунальних послуг.
Зауважте! Оформити фінансову допомогу можна, подавши відповідну заяву в будь-який Центр надання адміністративних послуг Івано-Франківської громади.