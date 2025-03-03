Українці одного з регіонів зможуть отримати 5 000 гривень на комунальні послуги

В Івано-Франківській області триває фінансова програма підтримки сімей військовослужбовців. Виплату на оплату комунальних послуг надаватимуть у населених пунктах Івано-Франківської громади.

Хто може отримати виплату

Виплата допомоги здійснюється раз на рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЦНАП міста Івано-Франківськ.

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Сума виплати становить 5 000 гривень. Вона надається для сімей військових, а також внутрішньо переміщених осіб, які беруть участь у бойових діях.

Для отримання виплати військовослужбовець або його сім'я повинні відповідати певним умовам. Зокрема:

військовий має бути постійно зареєстрованим або мати статус внутрішньо переміщеної особи в Івано-Франківській громаді;

військовослужбовець не повинен мати статусу учасника бойових дій або користуватися пільгами на оплату комунальних послуг.

Зауважте! Оформити фінансову допомогу можна, подавши відповідну заяву в будь-який Центр надання адміністративних послуг Івано-Франківської громади.