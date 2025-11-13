Українці отримають тисячу гривень: ЗМІ розповіли, звідки уряд "візьме" гроші

Український уряд планує надати кожному українцю по 1 000 гривень. Гроші виділять у рамках програми "зимова підтримка".

Звідки візьмуть гроші на тисячу у рамках "Зимової підтримки"?

Для цього планують зменшити видатки на програми соціального захисту дітей та підтримку малозабезпечених сімей, передає 24 Канал з посиланням на ЕП.

Подібна інформація міститься у супровідних документах до постанови Кабінету міністрів щодо виплати "зимової підтримки" у 2025 році. Постанову, як зазначає видання, планують ухвалити 13 листопада.

Зазначається, що "зимову підтримку" повинні отримати 11 мільйонів громадян, а видатки на виплату становитимуть 11 мільярдів гривень.

Раніше ж в уряді публічно заявляли, що очікують на те, що тисячу гривень візьме 10 мільйонів осіб (відповідно, видатки мали б становити 10 мільярдів гривень),

– йдеться у матеріалі.

Документи свідчать про те, що виплата "зимової підтримки" всім українцям буде відбуватися в межах програми "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини". Але коштів, які передбачені у цій програмі, не вистачить для такої виплати.

Тож для того, аби профінансувати цю одноразову виплату, уряд вирішив перерозподілити видатки з інших програм соціальної підтримки,

– пояснили в ЕП.

Медіа розповідає: уряд пропонує зменшити видатки за програмою "Соціальний захист дітей та сім'ї" на 3,042 мільярдів гривень, а також за програмою "Підтримка малозабезпечених сімей" на 1,483 мільярда гривень. Видатки на програму "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини" збільшать на 4,526 мільярда гривень.

Зверніть увагу! Також уряд пропонує змінити порядок використання коштів за цією бюджетною програмою.

Нагадаємо, що раніше в уряді дійсно казали, що приблизно 10 мільйонів українців подадуть заяву на виплату 1000 гривень допомоги від держави. Про це писали у "Радіо Свобода".

Про це розказав міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Мінсоцполітики зосереджене на підтримці людей у складних життєвих обставинах, сімей з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та людей старшого віку. Загалом отримувачів тієї чи іншої форми державної підтримки в Україні близько 15 мільйонів людей. Кошти, передбачені на виплати 1000 гривень у рамках урядової «зимової підтримки», враховують потреби цих людей,

– сказав Улютін.

Кошти можна буде витратити на ліки, одяг тощо. Виплату можна буде отримати вже з 15 листопада.

