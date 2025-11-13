Українці отримають тисячу гривень: ЗМІ розповіли, звідки уряд "візьме" гроші
Український уряд планує надати кожному українцю по 1 000 гривень. Гроші виділять у рамках програми "зимова підтримка".
Звідки візьмуть гроші на тисячу у рамках "Зимової підтримки"?
Для цього планують зменшити видатки на програми соціального захисту дітей та підтримку малозабезпечених сімей, передає 24 Канал з посиланням на ЕП.
Подібна інформація міститься у супровідних документах до постанови Кабінету міністрів щодо виплати "зимової підтримки" у 2025 році. Постанову, як зазначає видання, планують ухвалити 13 листопада.
Зазначається, що "зимову підтримку" повинні отримати 11 мільйонів громадян, а видатки на виплату становитимуть 11 мільярдів гривень.
Раніше ж в уряді публічно заявляли, що очікують на те, що тисячу гривень візьме 10 мільйонів осіб (відповідно, видатки мали б становити 10 мільярдів гривень),
– йдеться у матеріалі.
Документи свідчать про те, що виплата "зимової підтримки" всім українцям буде відбуватися в межах програми "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини". Але коштів, які передбачені у цій програмі, не вистачить для такої виплати.
Тож для того, аби профінансувати цю одноразову виплату, уряд вирішив перерозподілити видатки з інших програм соціальної підтримки,
– пояснили в ЕП.
Медіа розповідає: уряд пропонує зменшити видатки за програмою "Соціальний захист дітей та сім'ї" на 3,042 мільярдів гривень, а також за програмою "Підтримка малозабезпечених сімей" на 1,483 мільярда гривень. Видатки на програму "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини" збільшать на 4,526 мільярда гривень.
Зверніть увагу! Також уряд пропонує змінити порядок використання коштів за цією бюджетною програмою.
Нагадаємо, що раніше в уряді дійсно казали, що приблизно 10 мільйонів українців подадуть заяву на виплату 1000 гривень допомоги від держави. Про це писали у "Радіо Свобода".
Про це розказав міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.
Мінсоцполітики зосереджене на підтримці людей у складних життєвих обставинах, сімей з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та людей старшого віку. Загалом отримувачів тієї чи іншої форми державної підтримки в Україні близько 15 мільйонів людей. Кошти, передбачені на виплати 1000 гривень у рамках урядової «зимової підтримки», враховують потреби цих людей,
– сказав Улютін.
Кошти можна буде витратити на ліки, одяг тощо. Виплату можна буде отримати вже з 15 листопада.
Яка ще допомога передбачається для українців?
Вразливі категорії населення в Україні зможуть отримати 6 500 гривень. Підтримку зараховуватимуть на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання або на Дія.Картку.
Скористатися грішми можна протягом 180 календарних днів від дня зарахування.
На допомогу виділять 4,4 мільярда гривень із державного бюджету. Очікується, що допомогою скористаються 660 тисяч людей.