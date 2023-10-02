Полоненні українці отримуватимуть зарплату: якими будуть ці виплати
Джерело:Ярослав Железняк
Протягом довгого часу питання надання виплат полоненим українцям, залишалося відкритим. Зеленський підписав законопроєкт, де затвердив список громадян, які продовжуватимуть отримувати зарплату у полоні.
Кому з полонених надаватимуть зарплати
Урядом було вирішено продовжувати виплачувати заробітну плату особам, що зникли безвісти, при особливих обставинах, або перебувають у полоні. Розглядається питання виплат рідним цих осіб.
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Йдеться про службовців цивільного захисту, які займають такі посади:
- начальницькі;
- рядові.
Зарплати українських військових
Заробітна плата кожного українського військового визначається окремо, відповідно до завдань, які виконує особа. Мінімальний розмір виплат для військовослужбовців – 20,1 тисячі гривеньЗауважте! Мінімальна зарплата для ДСНС і Нацполіції визначається інакше і складає – 17 тисяч гривень.
Розмір виплат українських військових:
- 100 тисяч гривень – громадяни, які перебувають у полоні та на території нейтральних держав. Також ці кошти отримують деякі зниклі безвісти і службовці на реабілітації чи лікуванні. Гроші перераховуються, навіть, якщо особа перебуває у лікарняному закладі за кордоном.
- 50 тисяч гривень отримують начальники груп, які виконують бойове завдання, перебуваючи у складі підрозділу.
- 30 тисяч гривень мають військові, які належать до складу військ ППО, займаються забезпеченням оборонців та несуть бойове чергування на блокпостах.
- 6 тисяч гривень – надають строковикам.
- 2 350 гривень отримують курсанти навчальних закладів військового спрямування. Лише за умови, що вони раніше не проходили службу.
Також Кабмін утвердив певні доплати для службовців, завдяки чому виплати збільшуються:
- Від 15 до 30 тисяч гривень – премія для начальницького складу. Також таку доплату мають деякі інструктори.
- Від 20 до 100 тисяч гривень – надбавка за вислугу років. На її суму впливає дислокація військового, його посада, кількість бойових завдань і термін служби.