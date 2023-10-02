Новий транш від МВФ

В Україну прибула місія МВФ для того аби провести переговори і допомогти Україні проводити заплановані реформи швидше. Під час засідання, сторонам вдалося узгодити покроковий план для реалізації нової програми протягом наступних 4 років.

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Про те, яких домовленостей вдалося досягнути, розповів прем'єр-міністр України – Денис Шмигаль, повідомляє 24 Канал. Фінансування цієї ініціативи складатиме – 15,6 мільярда доларів.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Продовжуємо роботу, спрямовану на розвиток економіки. Розповів про наші основні напрямки, зокрема це залучення інвестицій, програми підтримки малого й середнього бізнесу, державно-приватне партнерство.

Також Шмигаль розповів, що під час засідання, він зробив акцент на тому, що Україні необхідна допомога для покриття дефіциту бюджету. Окремо потрібні кошти на відновлення української енергосистеми, інфраструктури та підтримку соціального сектору.

Спільно з партнерами працюємо для посилення економічної стійкості нашої держави.

– підсумував Шмигаль

Нагадаємо! Загальна сума траншів для допомоги Україні у 2023 році має скласти 4,5 мільярди доларів.