Кому з полонених надаватимуть зарплати

Урядом було вирішено продовжувати виплачувати заробітну плату особам, що зникли безвісти, при особливих обставинах, або перебувають у полоні. Розглядається питання виплат рідним цих осіб.

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Йдеться про службовців цивільного захисту, які займають такі посади:

начальницькі;

рядові.

Зверніть увагу! Йдеться лише про тих громадян, які не здавалися у полон на добровільній основі.

Зарплати українських військових

Заробітна плата кожного українського військового визначається окремо, відповідно до завдань, які виконує особа. Мінімальний розмір виплат для військовослужбовців – 20,1 тисячі гривень

Зауважте! Мінімальна зарплата для ДСНС і Нацполіції визначається інакше і складає – 17 тисяч гривень.

Розмір виплат українських військових:

100 тисяч гривень – громадяни, які перебувають у полоні та на території нейтральних держав. Також ці кошти отримують деякі зниклі безвісти і службовці на реабілітації чи лікуванні. Гроші перераховуються, навіть, якщо особа перебуває у лікарняному закладі за кордоном.

– громадяни, які перебувають у полоні та на території нейтральних держав. Також ці кошти отримують деякі зниклі безвісти і службовці на реабілітації чи лікуванні. Гроші перераховуються, навіть, якщо особа перебуває у лікарняному закладі за кордоном. 50 тисяч гривень отримують начальники груп, які виконують бойове завдання, перебуваючи у складі підрозділу.

отримують начальники груп, які виконують бойове завдання, перебуваючи у складі підрозділу. 30 тисяч гривень мають військові, які належать до складу військ ППО, займаються забезпеченням оборонців та несуть бойове чергування на блокпостах.

мають військові, які належать до складу військ ППО, займаються забезпеченням оборонців та несуть бойове чергування на блокпостах. 6 тисяч гривень – надають строковикам.

– надають строковикам. 2 350 гривень отримують курсанти навчальних закладів військового спрямування. Лише за умови, що вони раніше не проходили службу.

Також Кабмін утвердив певні доплати для службовців, завдяки чому виплати збільшуються:

Від 15 до 30 тисяч гривень – премія для начальницького складу. Також таку доплату мають деякі інструктори.

Від 20 до 100 тисяч гривень – надбавка за вислугу років. На її суму впливає дислокація військового, його посада, кількість бойових завдань і термін служби.

Одноразову виплату 100 тисяч гривень надають родині загиблого військового. Кошти перераховуються у місяць, коли констатується смерть службовця.