Кому з полонених надаватимуть зарплати

Урядом було вирішено продовжувати виплачувати заробітну плату особам, що зникли безвісти, при особливих обставинах, або перебувають у полоні. Розглядається питання виплат рідним цих осіб.

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Йдеться про службовців цивільного захисту, які займають такі посади:

  • начальницькі;
  • рядові.

Зарплати українських військових

Заробітна плата кожного українського військового визначається окремо, відповідно до завдань, які виконує особа. Мінімальний розмір виплат для військовослужбовців – 20,1 тисячі гривень

Розмір виплат українських військових:

  • 100 тисяч гривень – громадяни, які перебувають у полоні та на території нейтральних держав. Також ці кошти отримують деякі зниклі безвісти і службовці на реабілітації чи лікуванні. Гроші перераховуються, навіть, якщо особа перебуває у лікарняному закладі за кордоном.
  • 50 тисяч гривень отримують начальники груп, які виконують бойове завдання, перебуваючи у складі підрозділу.
  • 30 тисяч гривень мають військові, які належать до складу військ ППО, займаються забезпеченням оборонців та несуть бойове чергування на блокпостах.
  • 6 тисяч гривень – надають строковикам.
  • 2 350 гривень отримують курсанти навчальних закладів військового спрямування. Лише за умови, що вони раніше не проходили службу.

Також Кабмін утвердив певні доплати для службовців, завдяки чому виплати збільшуються:

  • Від 15 до 30 тисяч гривень – премія для начальницького складу. Також таку доплату мають деякі інструктори.
  • Від 20 до 100 тисяч гривень – надбавка за вислугу років. На її суму впливає дислокація військового, його посада, кількість бойових завдань і термін служби.