Обдумано підходять до витрат: як українці продовжують економити

В Україні поступово відновлюється споживацька активність. Деякі показники, як от частота купівлі продуктів харчування, вже відновились до довоєнних рівнів.

Українці продовжують економити

У 2023 році тенденція економити серед українських споживачів продовжувалась зберігатись. Залежно від категорії товарів, економлять від 41% до 77% українців.

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Попри те, що показник все ще високий, спостерігається позитивна динаміка у порівнянні з 2022 роком, тоді цей показник сягав 86%. Відтак, найменше економлять на лікарських засобах, дитячих товарах та купівлі готової їжі.

Інші, такі як купівля електроніки та побутової техніки, одягу і взуття, зросли на 25% і 14% відповідно, порівнюючи з 2022 роком. Це свідчить про відновлення довіри споживачів, а також про здатність ритейлу адаптуватися до нових умов,

– зазначає Олександр Ямпольський, директор, керівник галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції "Делойт" в Україні.

Водночас онлайн-шопінг стає все актуальнішим серед українців: частота онлайн-замовлень збільшилась на 12%. Найчастіше в інтернеті українці купують:

електроніку та побутову техніку (26%);

косметику та парфумерію (19%);

одяг та взуття (17%).

Які витрати на продукти харчування

Дозвілля продовжує бути не в пріоритеті: 65% респондентів економлять на розвагах поза домом. А 58% українців відвідують кінотеатри та концерти рідше, ніж минулого року.

Українці активно переосмислюють свої харчові звички та змінюють пріоритети. Продукти харчування все ще становлять значну частку чека українців, відтак витрати на них зросли у 32% споживачів.

Значна частина українців купує про запас: їжу – 47% та ліки – 43%.

У 2023 році відвідування ресторанів і барів помітно зменшилося. За результатами опитування, 55% респондентів роблять це істотно рідше, що становить на 24% менше, ніж у 2022 році.

Замість цього, все більше людей обирають готувати їжу вдома, особливо популярно це серед:

тимчасово безробітних (53%);

фрилансерів (72%);

та осіб, які займаються домогосподарством (59%).