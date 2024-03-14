Украинцы продолжают экономить

В 2023 году тенденция экономить среди украинских потребителей продолжала сохраняться. В зависимости от категории товаров, экономят от 41% до 77% украинцев.

Читайте также: "Вместо наказания, мы ее обогащаем": в ЕС призвали ввести санкции против российского зерна

Несмотря на то, что показатель все еще высокий, наблюдается положительная динамика по сравнению с 2022 годом, тогда этот показатель достигал 86%. Поэтому, меньше всего экономят на лекарственных средствах, детских товарах и покупке готовой пищи.

Другие, такие как покупка электроники и бытовой техники, одежды и обуви, выросли на 25% и 14% соответственно, по сравнению с 2022 годом. Это свидетельствует о восстановлении доверия потребителей, а также о способности ритейла адаптироваться к новым условиям,

– отмечает Александр Ямпольский, директор, руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции "Делойт" в Украине.

В то же время онлайн-шопинг становится все более актуальным среди украинцев: частота онлайн-заказов увеличилась на 12%. Чаще всего в интернете украинцы покупают:

электронику и бытовую технику (26%);

косметику и парфюмерию (19%);

одежду и обувь (17%).

Обратите внимание! Досуг продолжает быть не в приоритете: 65% респондентов экономят на развлечениях вне дома. А 58% украинцев посещают кинотеатры и концерты реже, чем в прошлом году.

Какие расходы на продукты питания

Украинцы активно переосмысливают свои пищевые привычки и меняют приоритеты. Продукты питания все еще составляют значительную долю чека украинцев, поэтому расходы на них выросли у 32% потребителей.

Интересно! Значительная часть украинцев покупает впрок: еду – 47% и лекарства – 43%.

В 2023 году посещение ресторанов и баров заметно уменьшилось. По результатам опроса, 55% респондентов делают это существенно реже, что составляет на 24% меньше, чем в 2022 году.

Вместо этого, все больше людей выбирают готовить еду дома, особенно популярно это среди:

временно безработных (53%);

фрилансеров (72%);

и лиц, которые занимаются домохозяйством (59%).