Українці продовжують економити
У 2023 році тенденція економити серед українських споживачів продовжувалась зберігатись. Залежно від категорії товарів, економлять від 41% до 77% українців.
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Попри те, що показник все ще високий, спостерігається позитивна динаміка у порівнянні з 2022 роком, тоді цей показник сягав 86%. Відтак, найменше економлять на лікарських засобах, дитячих товарах та купівлі готової їжі.
Інші, такі як купівля електроніки та побутової техніки, одягу і взуття, зросли на 25% і 14% відповідно, порівнюючи з 2022 роком. Це свідчить про відновлення довіри споживачів, а також про здатність ритейлу адаптуватися до нових умов,
– зазначає Олександр Ямпольський, директор, керівник галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції "Делойт" в Україні.
Водночас онлайн-шопінг стає все актуальнішим серед українців: частота онлайн-замовлень збільшилась на 12%. Найчастіше в інтернеті українці купують:
- електроніку та побутову техніку (26%);
- косметику та парфумерію (19%);
- одяг та взуття (17%).
Які витрати на продукти харчування
Українці активно переосмислюють свої харчові звички та змінюють пріоритети. Продукти харчування все ще становлять значну частку чека українців, відтак витрати на них зросли у 32% споживачів.
У 2023 році відвідування ресторанів і барів помітно зменшилося. За результатами опитування, 55% респондентів роблять це істотно рідше, що становить на 24% менше, ніж у 2022 році.
Замість цього, все більше людей обирають готувати їжу вдома, особливо популярно це серед:
- тимчасово безробітних (53%);
- фрилансерів (72%);
- та осіб, які займаються домогосподарством (59%).