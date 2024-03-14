Українці продовжують економити

У 2023 році тенденція економити серед українських споживачів продовжувалась зберігатись. Залежно від категорії товарів, економлять від 41% до 77% українців.

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Попри те, що показник все ще високий, спостерігається позитивна динаміка у порівнянні з 2022 роком, тоді цей показник сягав 86%. Відтак, найменше економлять на лікарських засобах, дитячих товарах та купівлі готової їжі.

Інші, такі як купівля електроніки та побутової техніки, одягу і взуття, зросли на 25% і 14% відповідно, порівнюючи з 2022 роком. Це свідчить про відновлення довіри споживачів, а також про здатність ритейлу адаптуватися до нових умов,
– зазначає Олександр Ямпольський, директор, керівник галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції "Делойт" в Україні.

Водночас онлайн-шопінг стає все актуальнішим серед українців: частота онлайн-замовлень збільшилась на 12%. Найчастіше в інтернеті українці купують:

  • електроніку та побутову техніку (26%);
  • косметику та парфумерію (19%);
  • одяг та взуття (17%).

Які витрати на продукти харчування

Українці активно переосмислюють свої харчові звички та змінюють пріоритети. Продукти харчування все ще становлять значну частку чека українців, відтак витрати на них зросли у 32% споживачів.

У 2023 році відвідування ресторанів і барів помітно зменшилося. За результатами опитування, 55% респондентів роблять це істотно рідше, що становить на 24% менше, ніж у 2022 році.

Замість цього, все більше людей обирають готувати їжу вдома, особливо популярно це серед:

  • тимчасово безробітних (53%);
  • фрилансерів (72%);
  • та осіб, які займаються домогосподарством (59%).

Що відомо про дослідження

Опитування українців проводилось з 13 до 28 листопада 2023 року. В ньому взяли участь понад 1000 жителів України віком від 18 років, які користуються смартфонами. Опитування охопило всі регіони України (за винятком тимчасово окупованих територій).