В Україні 7,1 мільйона людей опинилися за межею бідності: це кожен четвертий

Майже чверть українців знаходилося за межею бідності у 2022 році. Експерти вважають, що ця цифра зростатиме, якщо обіцяна іноземна фінансова допомога не надійде вчасно.

Скільки українців опинилися за межею бідності

Нещодавній звіт Світового банку показав, що кількість українців, які перебувають за межею бідності значно виросла за 2022 рік. Число збільшилося з 5,5% до 24,2%, тобто ще 7,1 мільйона українців збідніли.

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Неофіційно рівень безробіття в Україні становив 36%, а інфляція 26,6% у 2022 році. Регіональний директор установи зі Східної Європи Аруп Банерджі прогнозує, що цифра бідності тільки збільшуватиметься.

Чому бідність росте

Економіст Олена Білан вважає, що без фінансової підтримки від міжнародної спільноти, включаючи обіцянку на суму 43 мільярди доларів, ситуація була б ще гіршою.

Ми спостерігаємо падіння ВВП на 30% переважно тому, що Україна експортує 80% своїх товарів через порти, до яких вона більше не має доступу. У нас була інфляція у 26% — знову ж таки, що могло бути й гірше — але зарплати людей також залишилися незмінними, а валюта знецінилася стосовно долара на 20%. Найбільша проблема полягатиме в тому, як створити нові робочі місця,

– пояснила вона.

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