Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості України, у коментарі 24 Каналу розповів, що у травні суттєвих змін на ринку нерухомості не очікується.

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Вторинний та первинний: чи зміниться цінова політика на ринках

Вторинний ринок;

Юрій Піта Президент АФНУ На вторинному ринку будуть зберігатися тенденції останніх місяців з перспективами на пожвавлення та можливе несуттєве здорожчання в межах 10%.

Крім того, експерт додав, що зараз спостерігається невелика кількість пропозиції, що стримує зростання ціна. Втім баланс кількості пропозиції та попиту зберігається.

Первинний ринок;

Однак первинний ринок дещо відстає від вторинного. Все через те, що незначний попит мають об’єкти з максимальною готовністю до експлуатації.

Зростання цін в цьому сегменті не передбачається, а вартість витрат не зростає,

– додає Піта.

Що впливає на ринок нерухомості в Україні

За словами Юрія Піти, стабільність курсу долара, відсутність блекаутів, відносне затишшя від ракетних обстрілів та зменшення кількості повітряних тривог позитивно позначилося на ситуацію та активність на ринку нерухомості.

Люди готові купувати нерухомість в Україні й вже сміливіше приймають рішення, розуміючи перспективи цього ринку після перемоги,

– додає він.

Цікаво, що хороші новини з фронту також безумовно покращать настрої покупців та інвесторів. Тоді спрацює правило відкладеного попиту і на ринку з’явиться більше покупців.