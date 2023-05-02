Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, в комментарии 24 Каналу рассказал, что в мае существенных изменений на рынке недвижимости не ожидается.
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Вторичный и первичный: изменится ли ценовая политика на рынках
- Вторичный рынок;
На вторичном рынке будут сохраняться тенденции последних месяцев с перспективами на оживление и возможное несущественное удорожание в пределах 10%.
Кроме того, эксперт добавил, что сейчас наблюдается небольшое количество предложений, сдерживающих рост цены. Впрочем, баланс количества предложения и спроса сохраняется.
- Первичный рынок;
Однако первичный рынок несколько отстает от вторичного. Все потому, что незначительный спрос пользуются объектами с максимальной готовностью к эксплуатации.
Рост цен в этом сегменте не предполагается, а стоимость затрат не растет,
– добавляет Пита.
Что влияет на рынок недвижимости в Украине
По словам Юрия Питы, стабильность курса доллара, отсутствие блекаутов, относительное затишье от ракетных обстрелов и уменьшение количества воздушных тревог положительно отразилось на ситуации и активности на рынке недвижимости.
Люди готовы покупать недвижимость в Украине и уже смелее принимают решения, понимая перспективы этого рынка после победы.
– добавляет он.
Интересно, что хорошие новости с фронта также, безусловно, улучшат настроения покупателей и инвесторов. Тогда сработает правило отложенного спроса, и на рынке появится больше покупателей.