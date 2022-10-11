Напередодні українці зменшили споживання електроенергії на 10%, уряд просить зробити це знову

Прем'єр розповів, що українці відгукнулись на заклик уряду зменшити споживання світла. Денис Шмигаль закликав людей зробити так і сьогодні, 11 жовтня.

Відповідну інформацію прем'єр написав після другої масованої атаки по Україні. Денис Шмигаль пояснив, коли саме потрібно обмежити споживання світла та як це зробити.

Зауважте Без світла, газу і води: як бути готовим до можливої нової масованої атаки

Прем'єр закликав використовувати менше електрики

Денис Шмигаль розповів, що 10 жовтня українці по всій країні, відгукнувшись на заклик, добровільно зменшили споживання електроенергії в середньому на 10%. Прем'єр подякував людям та закликав і надалі це зробити.

Сьогодні (мовиться про 11 жовтня – 24 канал) ми так само будемо просити обмежити споживання електроенергії. Так само в години пік – з 17:00 до 23:00 просимо не вмикати енергомісткі прилади,

– закликав Шмигаль.

Прем'єр повідомив, що перш за все мовиться про:

електроплити;

електрочайники;

електроінструменти;

обігрівачі та кондиціонери;

духовки та праски;

мікрохвильові печі;

кавоварки;

пральні та посудомийні машини.

Денис Шмигаль пояснив, що це дуже важливо для стабільної роботи нашої енергосистеми. Адже тільки 11 жовтня росіяни вже здійснили 33 обстріли.

Можливі відключенння світла

Денис Шмигаль розповів, що в зв'язку з необхідністю відновити пошкоджену критичну інфраструктуру в деяких регіонах застосовується графік відключень електроенергії.

Важливо розуміти, що такі обмеження споживання не пов'язані з дефіцитом потужності в енергосистемі, а виключно з необхідністю проведення відновлювальних робіт,

– пояснив прем'єр.

За його словами, нарізі немає жодної потреби ані в аварійній допомозі з боку європейських країн, ані в імпорті електричної енергії. Хоча така можливість за потреби є.

Світло відновили майже у всіх населених пунктах

Окрім того, прем'єр повідомив, що світло відновили майже всюди. За даними Дениса Шмигаля:

10 жовтня через ракетні обстріли було знеструмлено 3,9 тисячі населених пунктів: міст, сіл, містечок;

енергетики та рятувальники відновили електропостачання в більшості регіонів, а саме в 3,8 тисячі населених пунктів.

"Стабілізовано постачання електрики в Західних областях, практично повністю заживлений Харків і Харківська область. Тривають відновлювальні роботи для забезпечення енергоживлення центральних регіонів та Києва. Їх планується завершити протягом кількох днів", – пояснив прем'єр.

Варто пригадати, що в Києві впроваджують графіки погодинних відключень електроенергії. Це зробили для того, щоб збалансувати систему та запобігти масштабним відключенням. Ба більше, щоб покрити чинний дефіцит потужності на вимогу НЕК.

Дивіться також – Михайло Подоляк відреагував на масований ракетний удар по Україні: відео