Соответствующую информацию премьер написал после второй массированной атаки по Украине. Денис Шмыгаль объяснил, когда именно нужно ограничить потребление света и как это сделать.

Заметьте Без света, газа и воды: как быть готовым к возможной новой массированной атаке

Премьер призвал использовать меньше электричества

Денис Шмыгаль рассказал, что 10 октября украинцы по всей стране, откликнувшись на призыв, добровольно снизили потребление электроэнергии в среднем на 10%. Премьер поблагодарил людей и призвал и дальше это сделать.

Сегодня (речь идет об 11 октября – 24 канал) мы так же будем просить ограничить потребление электроэнергии. Так же в часы пик – с 17:00 до 23:00 просим не включать энергоемкие приборы,

– призвал Шмыгаль.

Премьер сообщил, что прежде всего речь идет о таких приборах:

электроплиты;

электрочайники;

электроинструменты;

обогреватели и кондиционеры;

духовки и утюги;

микроволновые печи;

кофеварки;

стиральные и посудомоечные машины.

Денис Шмыгаль объяснил, что очень важно для стабильной работы нашей энергосистемы. Ведь только 11 октября россияне уже совершили 33 обстрела.

Возможны отключения света

Денис Шмыгаль рассказал, что в связи с необходимостью восстановить поврежденную критическую инфраструктуру в некоторых регионах применяется график отключений электроэнергии.

Важно понимать, что такие ограничения потребления не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме, а исключительно с необходимостью проведения восстановительных работ.

– объяснил премьер.

По его словам, нарезе нет ни нужды ни в аварийной помощи со стороны европейских стран, ни в импорте электрической энергии. Хотя такая возможность при необходимости есть.

Свет восстановили почти во всех населенных пунктах

Кроме того, премьер сообщил, что свет восстановился почти повсюду. По данным Дениса Шмыгаля:

10 октября из-за ракетных обстрелов было обесточено 3,9 тысяч населенных пунктов: городов, сел, городков;

энергетики и спасатели возобновили электроснабжение в большинстве регионов, а именно в 3,8 тысяч населенных пунктов.

"Стабилизированы поставки электричества в Западных областях, практически полностью заживлены Харьков и Харьковская область. Продолжаются возобновительные работы для обеспечения энергопитания центральных регионов и Киева. Их планируется завершить в течение нескольких дней", – пояснил премьер.

Следует вспомнить, что в Киеве внедряют графики почасовых отключений электроэнергии. Это сделали для того, чтобы сбалансировать систему и предотвратить масштабные отключения. Более того, чтобы покрыть действующий дефицит мощности по требованию НЭК.

Смотрите также – Михаил Подоляк отреагировал на массированный ракетный удар по Украине: видео