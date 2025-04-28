28 квітня, 13:50
Українцям виплатили пенсії за квітень: ПФУ назвали суму нарахувань
Основні тези
- Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за квітень, виділивши 67,4 мільярда гривень.
- АТ "Укрпошта" отримала 9,4 мільярда гривень, а уповноважені банки – 58,0 мільярда гривень на пенсійні виплати.
Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за квітень поточного року. Це відбулося 25 числа.
ПФУ виплатив кошти пенсіонерам за квітень
На пенсійні виплати спрямовано 67,4 мільярда гривень, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Зокрема АТ "Укрпошта" виплачено 9,4 мільярда гривень. А через уповноважені банки – 58,0 мільярда гривень.
Станом на 27 квітня профінансовано:
- на виплату житлових субсидій та пільг – 5888,4 мільйона гривень;
- на страхові виплати – 3032,9 мільйона гривень, зокрема на оплату лікарняних – 1778,8 мільйона гривень.
Сума не зазнала змін у порівнянні з березнем. Тоді після індексації було виплачено також 67,4 мільярда гривень.
Зауважте! У лютому на виплати спрямували 62,2 мільярда гривень, у січні – 61,7 мільярда гривень.