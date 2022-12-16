Українцям роздадуть енергозберігаючі лампи: це може врятувати від кризи

Єврокомісія найближчим часом надасть українцям 50 мільйонів LED-ламп. За рік це допоможе заощадити річний виробіток електроенергії однієї АЕС.

Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

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Користь для українців

Енергоефективні використовують набагато менше електроенергії. Тобто, це дозволить щомісячно заощаджувати на комуналці. Втім, і ціна на такі лампи приблизно в 20 разів вища, ніж на звичайні, тому вони є не в усіх оселях.

Безкоштовне надання енергоощадних ламп допоможе розв'язувати цю проблему. Тоді окрім скорочення дефіциту генерації, українці зможуть також зекономити власні кошти.

За підрахунками, якщо на день користуватися 5 лампами розжарювання приблизно по 5 годин кожна, за місяць тільки на освітлення використовується 75 кВт-год. Якщо всі ці лампи замінити хоча б на світлодіодні, економія становитиме 66 кВт-год на місяць. При цьому на заміну доведеться витратити лише 135 грн. А щомісячна економія буде на рівні 110 грн.

Скорочення дефіциту

Заміна 50 мільйонів ламп дозволить щомісячно заощаджувати 1 гігават-год електроенергії (відповідає обсягам генерації однієї АЕС). Про це у своєму Twitter голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Ми всі уважно вислухали президента Зеленського, який звернувся до міжнародної спільноти щодо надання 50 мільйонів LED-ламп для українських будинків. Вони важливі, тому що на 88% енергоефективніші за старі лампочки. Це надзвичайне енергозбереження. 50 мільйонів LED-ламп, якщо їх встановлять, збережуть до 1 гігават-год електроенергії, що дорівнює річному видобутку однієї АЕС,

– заявила фон дер Ляєн.

Як доставити лампи до осель всіх громадян

Для того, щоб досягти заявлених результатів, необхідно створити ефективну логістику, щоб доставити енергоощадні лампи до осель всіх, хто їх потребує. Це можна зробити декількома способами:

у багатоквартирних будинках та квартирах заміну ламп можна зробити за допомогою ОСББ, керуючих компаній;

у приватних будинках – за допомогою місцевого самоврядування;

у громадських будинках – за допомогою органів місцевої влади.

Безкоштовна роздача такої кількості енергоефективних ламп може стати першим кроком на шляху до повної відмови від ламп розжарювання. Розвинені країни вже давно дійшли такого рішення і не через проблеми в енергетики, а через бажання скоротити суми в платіжках. В Україні ж протягом десятиліть населення платить за електроенергію в рази менше за її реальну вартість і тому багато способів економії ігнорувалися.

Щонайменше можна скоротити 10-15% енергоспоживання шляхом порівняно недорогих заходів, які можуть досить швидко окупатися. Електроенергія у побуті, якщо ми подивимося на витрати, матиме близько 30% загального обсягу енергоспоживання. Все інше – опалення та гаряче водопостачання. Тут можна заощаджувати – і на рівні будинку, і на рівні квартири,

– розповідає голова Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин.

Нагадаємо, 16 грудня сталася дев'ята масштабна ракетна атака на українську енергосистему. В результаті були пошкоджені енергооб'єкти на Півдні і Сході країни, а в "Укренерго" повідомили про оголошення до надзвичайного стану.