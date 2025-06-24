Зеленський розповів про потенціал та проблеми українського ВПК

Український військово-промисловий комплекс має потенціал у 35 мільярдів доларів. Однак йому дуже бракує фінансування.

Зеленський розказав про український ВПК

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час виступу на Форумі оборонних індустрій в на тлі саміту НАТО, пише 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода.

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Зеленський заявив, що оборонна промисловість країни має потенціал на 35 мільярдів доларів. Однак майже половина цього – 40% – без належного фінансування.

Згідно зі слів українського лідера, країна здатна виробляти понад 8 мільйонів дронів щороку. Однак реальні можливості обмежені через нестачу фінансових ресурсів.

Крім того, Володимир Зеленський привітав рішення НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Також він закликав, аби кожна з країн Європи виділяла щонайменше 0,25% ВВП на підтримку України.

Зауважте! Зеленський також агітував припинити постачання компонентів для російської, зокрема з країн НАТО, та підкреслив, що Україна продовжить домагатися справедливості та відповідальності Кремля за скоєні злочини.