Укренерго встановлює однаковий принцип дії відключень по всій Україні: що відомо

Укренерго встановлює однакові графіки відключень для всіх областей України. Йдеться як про побутових споживачів, так і про бізнес та промисловість.

Що зміниться для побутових споживачів

Після введення змін, кожна черга додатково поділиться ще на пів черги. Таким чином буде проводитись справедливіший розподіл, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги забагато – диспетчером може бути віддана командна на знеструмлення 0,5 черги, або 2,5 черги – якщо 2 черг замало,

– йдеться в повідомленні Укренерго.

Також у графіку відключень для побутових споживачів буде враховуватись:

день тижня;

наявність свята;

час доби.

Зверніть увагу! На знеструмлення та заживлення споживачів виділятиметься 30 хвилин.

Оскільки упродовж доби повністю урівняти тривалість відключень кожної групи неможливо – остаточне вирівнювання тривалості знеструмлень відбуватиметься за підсумками тижня,

– зауважують в Укренерго.

Що зміниться для промисловості та бізнесу

Укренерго планує посилити контроль застосування графіків обмеження потужності для промисловості. У випадку виявлення порушень, обленерго зможуть самостійно вводити графіки аварійного відключення для споживачів.

Зауважте! Оператор системи передачі має застосувати графік аварійних відключень для тих споживачів, що підключені до магістральних мереж.