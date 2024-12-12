Что изменится для бытовых потребителей

После введения изменений, каждая очередь дополнительно поделится еще на пол очереди. Таким образом будет проводиться справедливое распределение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Например, если обесточивание одной очереди много – диспетчером может быть отдана командная на обесточивание 0,5 очереди, или 2,5 очереди – если 2 очередей мало,

– говорится в сообщении Укрэнерго.

Также в графике отключений для бытовых потребителей будет учитываться:

день недели;

наличие праздника;

время суток.

Обратите внимание! На обесточивание и запитку потребителей будет выделяться 30 минут.

Поскольку в течение суток полностью уравнять продолжительность отключений каждой группы невозможно – окончательное выравнивание продолжительности обесточиваний будет происходить по итогам недели,

– отмечают в Укрэнерго.

Что изменится для промышленности и бизнеса

Укрэнерго планирует усилить контроль применения графиков ограничения мощности для промышленности. В случае выявления нарушений, облэнерго смогут самостоятельно вводить графики аварийного отключения для потребителей.

Обратите внимание! Оператор системы передачи должен применить график аварийных отключений для тех потребителей, которые подключены к магистральным сетям.