Укрпошта змінює правила: кому спростять оформлення платежів

Укрпошта спрощує повсякденні платежі. Незабаром компанія припинить вимагати РНОКПП (ІПН) для низки операцій до 5 тисяч гривень.

Які нові правила запроваджує Укрпошта

Нові правила набудуть чинності після доопрацювання ІТ-систем і оформлення відповідних юридичних документів, про що йдеться на сайті.

РНОКПП не потрібно буде надавати при оплаті готівкою мобільного зв’язку;

житлово-комунальних та інших послуг до 5 тисяч гривень (крім платежів до бюджету);

при поповненні банківської картки готівкою до 5 тисяч гривень.

Наразі Укрпошта вносить зміни у програмне забезпечення. Зокрема, зміни запрацюють у відділеннях після завершення технічного оновлення

Також стане простіше клієнтам, які здійснюють кілька операцій за один візит. Якщо людина вже пройшла верифікацію за РНОКПП у межах одного кошика, повторно проходити її для кожної наступної відповідної послуги не потрібно,

– пояснили у повідомленні.

Українцям нагадали, що дискусія розпочалася після того, як компанія Укрпошта повідомила, що має запровадити зміни з 1 серпня.

Щодо житлово-комунальних платежів – НБУ надав пояснення:

при готівковій оплаті достатньо ПІБ платника;

при безготівковій – персональні дані платника не є обов’язковими реквізитами квитанції;

номер платіжної картки при оплаті карткою може відображатися у маскованому вигляді.

Оскільки ця позиція відповідає інтересам клієнтів та пропозиціям Укрпошти щодо мінімізації персональних даних, компанія бере її за основу та відповідно змінює процес обслуговування при оплаті житлово-комунальних послуг,

– додали у заяві.

Наголошується, що позиція НБУ наразі викладена лише у публічному роз’ясненні. Водночас Укрпошта пропонує Нацбанку продовжити спільну роботу.

Гедиректор Укрпошти Ігор Смілянський вже раніше звертався до українців та закликав обов’язково утилізувати чеки з даними вдома, якщо в них не буде потреби. Він додав, що всю інформацію про оплати компанія зберігає в електронному вигляді.

У Національному банку оприлюднили інформацію щодо ситуації. Регулятор повідомив, що не вимагає зазначення податкового номера та повного номера платіжної картки на квитанціях.