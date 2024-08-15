Квитки на Укрзалізницю можуть подорожчати: які тарифи хочуть ввести

Укрзалізниця не планує збільшувати ціни на квитки до кінця року. Втім, розглядається модель, яка може передбачати кілька змін у тарифах.

Чи зміняться ціни на квитки

Як пояснив керівник пасажирського напряму Укрзалізниця Олександр Перцовський, нині ця ідея перебуває лише на стадії обговорення, і конкретних рішень ще немає.

Читайте також Тариф на газ у вересні: чи подорожчає 1 кубометр

Зокрема, є ідея дозволити цінам на квитки класу СВ регулюватися ринком залежно від попиту. Також пропонується гнучке ціноутворення для всіх класів Інтерсіті+ із встановленням певних цінових "стель".

Це означає, що хоч базові тарифи не зростуть, деякі квитки можуть змінюватися в ціні залежно від умов ринку.

Також Укрзалізниця розглядає можливість впровадження гнучкої тарифної моделі, що дозволить варіювати ціни на квитки залежно від часу, днів тижня та інших параметрів.

Стоячих місць не буде

Крім того, планується зберегти доступні тарифи для тих, кому важлива саме вартість. Крім того, у перспективі розглядається помірна індексація базових тарифів з урахуванням інфляції.

Перцовський заявив, що продаж стоячих квитків, які практикують у Польщі та Німеччині, в Україні неможливий через кілька причин.

Головна з них – значно більші середні відстані подорожей, які можуть тривати вісім і більше годин. Він також зазначив, що українські пасажири більш вибагливі до умов подорожі, ніж європейці.

В Україні зараз спостерігається дефіцит квитків, особливо на міжнародні рейси, і "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги з Києва до Львова, Одеси та Харкова.