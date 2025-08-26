У Програмі дій уряду йдеться про забезпечення фінансової стабільності Укрзалізниці. Також серед пріоритетів – забезпечення її безперебійної роботи.

Як планують розвивати Укрзалізницю?

У Програмі дій уряду йдеться про забезпечення фінансової стабільності Укрзалізниці та про запровадження європейських норм, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр транспортних стратегій.

Для досягнення цієї цілі Кабмін бере на себе зобов’язання забезпечити інтеграцію української залізничної системи, насамперед, за коридорами, включеними до TEN-T, до єдиного європейського залізничного простору. На 2025-2026 роки уряд поставив наступні цілі:

до 31 грудня 2025 – подання до Верховної Ради законопроєкту про безпеку руху та інтероперабельність залізничного транспорту;

до 31 грудня 2025 – забезпечення фінансування для підтримки Укрзалізниці в державному бюджеті на 2026 рік, фінансування проєктів розвитку залізничної інфраструктури на кордонах з ЄС та оновлення пасажирського рухомого складу;

до 31 грудня 2026 – державне фінансування для забезпечення якісних та доступних пасажирських і вантажних перевезень для Укрзалізниці.

Що ще додали в План дій уряду?