Укрзалізниця запускає нові програми: хто зможе отримати до 78 тисяч гривень

Укрзалізниця анонсує програми для студентів та випускників. Компанія запускає дві мотиваційні програми, аби заохочувати молодь розпочинати кар’єру на залізниці.

Кому та скільки коштів "виплатить" УЗ

Програма передбачена для студентів випускних курсів коледжів, профтехів та університетів, про що повідомили в компанії.

Із січня по червень вони отримуватимуть 50% мінімальної зарплати щомісяця. А після випуску на учасників програми чекатиме робота в Укрзалізниці.

Як податися на стипендію

Податися на стипендію зможуть студенти денної форми навчання, які:

мають середній бал від 4,5 або 85+;

не мають академічних боргів;

вже знайомі з роботою в Укрзалізниці – наприклад, проходили практику, стажування або брали участь у студентських чи професійних проєктах.

Учасники повинні пройти конкурсний відбір та укласти угоду з компанією.

Після завершення навчання їм слід працевлаштуватися в Укрзалізниці протягом шести місяців і пропрацювати щонайменше пів року.

Для тих, хто вже закінчив навчання, Укрзалізниця пропонує стати учасником програми "Стартовий бонус".

Випускники, які приходять на дефіцитні робітничі та інженерно-технічні посади, зможуть отримати до 78 тисяч гривень додаткової виплати.

Гроші виплачуватимуть у два етапи:

30 тисяч гривень – після перших трьох місяців роботи;

48 тисяч грн – після дев’яти місяців роботи.

Програма розрахована на випускників профтехів, коледжів та університетів,

– додали у дописі.

Нагадаємо, що мінімальна зарплата становить наразі 8 647 гривень. Сума у розмірі 8 тисяч гривень була актуальною до 2026 року.

Крім того, з 1 вересня вже зросли стипендії в Україні. Найменше виплата становить 2 500 гривень.