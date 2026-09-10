Кому та скільки коштів "виплатить" УЗ

Програма передбачена для студентів випускних курсів коледжів, профтехів та університетів, про що повідомили в компанії.

Із січня по червень вони отримуватимуть 50% мінімальної зарплати щомісяця. А після випуску на учасників програми чекатиме робота в Укрзалізниці.

Як податися на стипендію

Податися на стипендію зможуть студенти денної форми навчання, які:

мають середній бал від 4,5 або 85+;

не мають академічних боргів;

вже знайомі з роботою в Укрзалізниці – наприклад, проходили практику, стажування або брали участь у студентських чи професійних проєктах.

Учасники повинні пройти конкурсний відбір та укласти угоду з компанією.

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Після завершення навчання їм слід працевлаштуватися в Укрзалізниці протягом шести місяців і пропрацювати щонайменше пів року.

Для тих, хто вже закінчив навчання, Укрзалізниця пропонує стати учасником програми "Стартовий бонус".

Випускники, які приходять на дефіцитні робітничі та інженерно-технічні посади, зможуть отримати до 78 тисяч гривень додаткової виплати.

Гроші виплачуватимуть у два етапи:

30 тисяч гривень – після перших трьох місяців роботи;

48 тисяч грн – після дев’яти місяців роботи.

Програма розрахована на випускників профтехів, коледжів та університетів,

– додали у дописі.

Нагадаємо, що мінімальна зарплата становить наразі 8 647 гривень. Сума у розмірі 8 тисяч гривень була актуальною до 2026 року.

Крім того, з 1 вересня вже зросли стипендії в Україні. Найменше виплата становить 2 500 гривень.