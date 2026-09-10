Кому та скільки коштів "виплатить" УЗ
Програма передбачена для студентів випускних курсів коледжів, профтехів та університетів, про що повідомили в компанії.
Із січня по червень вони отримуватимуть 50% мінімальної зарплати щомісяця. А після випуску на учасників програми чекатиме робота в Укрзалізниці.
Як податися на стипендію
Податися на стипендію зможуть студенти денної форми навчання, які:
- мають середній бал від 4,5 або 85+;
- не мають академічних боргів;
- вже знайомі з роботою в Укрзалізниці – наприклад, проходили практику, стажування або брали участь у студентських чи професійних проєктах.
Учасники повинні пройти конкурсний відбір та укласти угоду з компанією.
Після завершення навчання їм слід працевлаштуватися в Укрзалізниці протягом шести місяців і пропрацювати щонайменше пів року.
Для тих, хто вже закінчив навчання, Укрзалізниця пропонує стати учасником програми "Стартовий бонус".
Випускники, які приходять на дефіцитні робітничі та інженерно-технічні посади, зможуть отримати до 78 тисяч гривень додаткової виплати.
Гроші виплачуватимуть у два етапи:
- 30 тисяч гривень – після перших трьох місяців роботи;
- 48 тисяч грн – після дев’яти місяців роботи.
Програма розрахована на випускників профтехів, коледжів та університетів,
– додали у дописі.
Нагадаємо, що мінімальна зарплата становить наразі 8 647 гривень. Сума у розмірі 8 тисяч гривень була актуальною до 2026 року.
Крім того, з 1 вересня вже зросли стипендії в Україні. Найменше виплата становить 2 500 гривень.