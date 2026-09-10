Кому и сколько средств "выплатит" УГО
Программа предназначена для студентов выпускных курсов колледжей, профессионально-технических училищ и университетов, почему сообщили в компании.
С января по июнь они будут ежемесячно получать 50% минимальной зарплаты. А после выпуска участников программы ждет работа в Укрзализныце.
Как подать заявку на стипендию
Подать заявку на стипендию смогут студенты дневной формы обучения, которые:
- имеют средний балл от 4,5 или 85+;
- не имеют академической задолженности;
- уже знакомы с работой в Укрзализныце – например, проходили практику, стажировку или участвовали в студенческих или профессиональных проектах.
Участники должны пройти конкурсный отбор и заключить соглашение с компанией.
По окончании обучения им необходимо устроиться на работу в "Укрзализныцю" в течение шести месяцев и проработать не менее полугода.
Для тех, кто уже закончил обучение, "Укрзализныця" предлагает стать участником программы "Стартовый бонус".
Выпускники, которые устраиваются на дефицитные рабочие и инженерно-технические должности, смогут получить до 78 тысяч гривен дополнительной выплаты.
Деньги будут выплачиваться в два этапа:
- 30 тысяч гривен – после первых трех месяцев работы;
- 48 тысяч гривен – после девяти месяцев работы.
Программа рассчитана на выпускников профтехучилищ, колледжей и университетов,
– добавили в сообщении.
Напомним, что минимальная зарплата в настоящее время составляет 8 647 гривен. Сумма в размере 8 тысяч гривен была актуальна до 2026 года.
Кроме того, с 1 сентября в Украине уже выросли стипендии. Минимальная выплата составляет 2 500 гривен.