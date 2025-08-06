Після повномасштабного вторгнення Росії до України Європа зіштовхнулася з енергетичною кризою. А найбільші європейські постачальники газу, зокрема німецька компанія Uniper, зазнали мільярдних збитків.

Скільки відсудила Uniper у "Газпрому"?

До 2022 року Uniper купувала газ у Газпрому", однак через війну контракти було розірвано. Щоб повернути свої гроші, німецька компанія подала до суду на російського енергетичного гіганта, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Так вчинила більшість європейських постачальників, однак арбітражні процеси у цих справах тривали роками. Втім, Uniper вдалася до хитрощів і змогла відсудити свої кошти у "Газпрому" ще до завершення арбітражу.

Паралельно із арбітражем юристи німецької компанії у 2022 році подали терміновий запит до суду в місті Вайден у Баварії, де розташований пункт входу російського газу.

Uniper хотіла отримати аванс від "Газпрому" у розмірі 5 мільярдів євро, проте вайденський суд відмовив у виплатах.

Тоді юристи звернулися до суду Нюрнберга, і той присудив, що російська компанія має виплатити 3,65 мільярда євро.

Згодом Uniper виграла ще два судові позови на 3,79 мільярда євро та 576 мільйона євро, що загалом дозволило їй відсудити у "Газпрому" 8 мільярдів євро.

Важливо! На додачу у червні 2024 року німецький постачальник газу виграв ще й справу проти "Газпрому" в арбітражному суді, що принесло їй додатково 13,5 мільярда євро.

Як Uniper вдалося відсудити мільярди?

Адвокати Uniper пояснили, що для повернення коштів їм необхідно було довести наявність надзвичайної ситуації. Компанія опинилася перед загрозою банкрутства, тому й змогла отримати термінові судові рішення.

Потім Uniper почала шукати активи "Газпрому", які підлягали арешту.

А вже наприкінці 2023 року німецька компанія почала стягувати кошти з боржників російського постачальника газу, хоча й не розкриває суми стягнень.

У таких випадках це змагання кредиторів – хто перший, той і отримує активи,

– пояснив юрист Тіно Шнайдер.

Варто знати! Тим часом деякі інші європейські компанії все ще чекають результатів арбітражів, наприклад, польська Orlen. А німецька RWE оголосила про перемогу у суді лише в березні 2025 року.