Надбавки можуть збільшити: Уряд планує платити більше військовим

Кабмін планує змінити систему надбавок за стаж для працівників ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Загалом виплати мають зрости.

Надбавки військовим можуть збільшити

Нині виплата надбавок за відпрацьованим стажем регулюється наказом Міністерства оборони від 17.10.2000 № 409. Також статтею 13 закону "Про оплату праці", передбачається, що оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюються на підставі актів Кабміну.

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Саме тому заплановано вирішити це питання відповідно до дійсного законодавства. Зараз надбавка відповідно до стажу виглядає так:

за вислугу років понад 2 роки – 5%;

за вислугу років понад 5 років – 10%;

за вислугу років понад 10 років – 15%;

за вислугу років понад 15 років – 20%;

за вислугу років понад 20 років – 25%.

До стажу роботи, який дає право на встановлення надбавки зарахується час роботи у військових частинах, установах, закладах, організаціях, державних підприємствах Міністерства оборони України, Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Щомісячну надбавку за стажем можуть зробити такою:

понад 3 роки – 10%;

понад 10 років – 20%;

понад 20 років – 30%.

Деякі військові отримуватимуть 6 тисяч гривень надбавки

На нову надбавку у розмірі 6 тисяч гривень можуть розраховувати бійці термінової служби. Також вони можуть перевестися в категорію мобілізованих.

Чоловіки, які раніше не служили у ЗСУ чи інших військових формуваннях та правоохоронних органах, після мобілізації направлятимуться на курс базової військової підготовки та підготовку з військово-облікової спеціальності. Тож без цих курсів їх більше не допускатимуть до участі в бойових діях.