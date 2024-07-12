"Замороження" прожиткового мінімуму: що буде із соцвиплатами в Україні

Кабмін пропонує "заморозити" рівень соціальних стандартів в новій бюджетній декларації. А саме йдеться про відмову від збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму протягом наступних трьох років.

Чи будуть зменшувати прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум, від якого залежить розмір соціальних виплат в Україні, підвищуватися не буде. Але зменшуватися він також не буде. Про це заявила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

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Оксана Жолнович Міністр соціальної політики Відверто скажу, що наразі ми "заморозили" прожитковий мінімум, хоча він є недостатнім у порівнянні з нинішніми потребами соціуму. Але й зменшувати його ніхто не буде, це неможливо.

Жолнович також наголосила, що скорочення соцвиплат не планується. Втім, підвищувати їх розмір будуть теж не надто.

На якому рівні залишаться соцвиплати

! За словами Жолнович, нині міністерство співпрацює зі Світовим банком, щоб на 2025 рік збільшити розмір соцдопомоги малозабезпеченим.

Згідно із Бюджетною декларацією на 2025 – 2027 роки, мінімальна зарплата залишиться на рівні 2024 року та складатиме 8 000 гривень.

Відповідно прожитковий мінімум на одну особу теж буде на рівні 2024 року: