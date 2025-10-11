Усе залежить від одного рішення НБУ: які депозити стануть найвигіднішими
- Середні ставки за гривневими депозитами на 13-19 жовтня варіюються від 13% до 14,5% річних, з максимальними ставками до 17% річних для вкладів на 1-9 місяців та 1 рік.
- НБУ може переглянути облікову ставку 23 жовтня, що вплине на дохідність депозитів; нинішня ставка — 15,5%, можливе зниження до 15% або 14,5%.
Упродовж 13-19 жовтня для вкладників, що планують розмістити заощадження на гривневих депозитах, триватиме вдалий період. Найбільш прибутковими слід вважати вклади терміном 1-9 місяців.
Що буде з депозитами в Україні 13 – 19 жовтня?
У коментарі 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв розповів, що наступного тижня, ситуація в сегменті депозитів буде до міри сталою.
Зокрема, прогноз на 13 – 19 жовтня такий:
- Середні ставки залежно від терміну вкладів варіюватимуться від 13% річних до 14,5% річних;
- Найбільш прибутковими слід вважати вклади терміном 1-9 місяців, а також на 1 рік. Середні ставки за такими вкладами сягають 14,5%, а максимальні – 17% річних;
- Протягом вересня-жовтня на тлі зниження інфляції та відносного курсового спокою на валютному ринку, опосередкований пасивний прибуток з гривневих депозитів буде на рівні 3%.
Комерційні банки також активно використовують заохочувальні бонуси для нових вкладників, пропонуючи до базових ставок дохідності додаткові 0,5 – 1 відсоткових пунктів.;
Високі відсотки також є головним стимулом для вкладників. У вересні-жовтні понад 55% нових вкладів припало на терміни 6-9 місяців, а близько 20% нових депозитів відкрито на термін 1 рік.
Таким чином, триває найбільш сприятливий період для вкладників, що планують розмістити заощадження на гривневих депозитах. Подальший розвиток багато в чому залежатиме від рішення монетарного комітету НБУ, економічних та воєнних обставин в країні, а також ситуації на валютному ринку. Головний висновок: чим стабільніша гривня, тим більше довіри громадян саме до гривневих інструментів.
Яка облікова ставка у жовтні і як вона може змінитися?
Облікову ставку у жовтні залишили на рівні 15,5%, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Наступне засідання монетарного комітету Нацбанку заплановане на 23 жовтня, тому саме тоді регулятор може переглянути монетарні інструменти залежно від рівня інфляції та ситуації на валютному ринку.
Наразі важко прогнозувати, яке монетарне рішення ухвалить НБУ. Розуміємо, що в разі зниження облікової ставки з 15,5% до 15% чи навіть 14,5%, це може істотно змінити підхід банків до формування дохідності гривневих вкладів,
– говорить Дмитро Замотаєв.
Річ у тім, що разом зі зміною облікової ставки скоріше за все синхронні зміни стануться і в інших монетарних інструментах, серед яких банки найбільше цікавить ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами, адже саме на її базі формується дохідність гривневих депозитів.
Головні новини про депозитні ставки в Україні?
У жовтні українці можуть робити вклади з дохідністю до 17% річних залежно від терміну розміщення. На фоні стабільного валютного курсу та уповільнення інфляції, депозити стають привабливим варіантом для збереження та примноження заощаджень.
На початку жовтня для українців відкрився один із найсприятливіших періодів для розміщення гривневих депозитів, як зазначають банкіри. Валютний ринок залишається стабільним, а економічні чинники наразі не створюють суттєвих ризиків. Це формує унікальне "вікно можливостей" для вкладників.