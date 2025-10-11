В течение 13 – 19 октября для вкладчиков, планирующих разместить сбережения на гривневых депозитах, продлится удачный период. Наиболее прибыльными следует считать вклады сроком 1 – 9 месяцев.

Что будет с депозитами в Украине 13 – 19 октября?

В комментарии 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев рассказал, что на следующей неделе, ситуация в сегменте депозитов будет в меру постоянной.

В частности, прогноз на 13 – 19 октября таков:

Средние ставки в зависимости от срока вкладов будут варьироваться от 13% годовых до 14,5% годовых;

Наиболее прибыльными следует считать вклады сроком 1 – 9 месяцев, а также на 1 год. Средние ставки по таким вкладам достигают 14,5%, а максимальные – 17% годовых;

В течение сентября-октября на фоне снижения инфляции и относительного курсового спокойствия на валютном рынке, опосредованный пассивный доход с гривневых депозитов будет на уровне 3%.

Коммерческие банки также активно используют поощрительные бонусы для новых вкладчиков, предлагая к базовым ставкам доходности дополнительные 0,5 – 1 ппроцентных пунктов;

Высокие проценты также являются главным стимулом для вкладчиков. В сентябре-октябре более 55% новых вкладов пришлось на сроки 6 – 9 месяцев, а около 20% новых депозитов открыто на срок 1 год.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Таким образом, продолжается наиболее благоприятный период для вкладчиков, планирующих разместить сбережения на гривневых депозитах. Дальнейшее развитие во многом будет зависеть от решения монетарного комитета НБУ, экономических и военных обстоятельств в стране, а также ситуации на валютном рынке. Главный вывод: чем стабильнее гривна, тем больше доверия граждан именно к гривневым инструментам.

Какая учетная ставка в октябре и как она может измениться?

Учетную ставку в октябре оставили на уровне 15,5%, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Следующее заседание монетарного комитета Нацбанка запланировано на 23 октября, поэтому именно тогда регулятор может пересмотреть монетарные инструменты в зависимости от уровня инфляции и ситуации на валютном рынке.

Сейчас трудно прогнозировать, какое монетарное решение примет НБУ. Понимаем, что в случае снижения учетной ставки с 15,5% до 15% или даже 14,5%, это может существенно изменить подход банков к формированию доходности гривневых вкладов,

– говорит Дмитрий Замотаев.

Дело в том, что вместе с изменением учетной ставки скорее всего синхронные изменения произойдут и в других монетарных инструментах, среди которых банки больше всего интересует ставка по 3-месячным депозитным сертификатам, ведь именно на ее базе формируется доходность гривневых депозитов.

Главные новости о депозитных ставках в Украине?