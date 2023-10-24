Підготуватися до зими можна недорого: поради як утеплити житло

Незабаром повноцінно розпочнеться опалювальний сезон, а отже час пригадати поради з підготовки житла до зими. Тут зібрані поради, які допоможуть зберегти тепло в оселі, без особливих витрат.

Як утеплити будинок до опалювального сезону

Вікторія Коваленко розповіла для 24 Каналу, що в першу чергу потрібно ущільнити вікна та двері. Для цього можна перевести металопластикові вікна у зимовий режим та наклеїти теплозберігаючу плівку. Також варто використати гумові ущільнювачі, герметики або полотно чи папір змочені у воді там, де вікна пропускають вітер.

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Вікторія Коваленко Менеджерка зі сталого розвитку в аналітичному центрі DiXi Group Особливо це актуально для власників старих віконних рам. Ущільніть по периметру віконні рами і внутрішні двері. Перевірте щілини там, де є стик з підвіконням. Якщо щілини є, то заклейте їх силіконовим герметиком. Якщо холодне повітря тягне з-під дверей, то можна просто підкласти валик чи грубу тканину. Також, вікна можна завісити щільними шторами та закривати їх на ніч (але так, щоб не перекрити радіатори опалення) або опускайте жалюзі.

Батареї обов'язково треба помити, щоб бруд не перешкоджав тепловіддачі. Також допоможе встановлення тепловідбиваючого екрана позаду батареї, тоді вона грітиме оселю, а не стіну. Не варто закривати джерело тепла шторами та меблями – це теж знижує температуру у приміщенні.

Коваленко наголосила, що не слід нехтувати утепленням місць загального користування – під’їздів, підвалів та горищ.

Зверніть особливу увагу на щільність закриття під’їзних вікон та дверей. Організуйте разом з сусідами утеплення вікон, щілин та дверей у під’їзді, заскліть/закрийте фанерою розбиті вікна. Стежте, щоб двері в під'їзд були зачинені. Замініть лампи розжарювання в місцях загального користування на світлодіодні малої потужності, за можливості додатково встановити сенсорні вимикачі,

– пояснила вона.

Декілька простих порад:

Килим або палас можуть досить добре зберігати тепло у приміщенні.

Не залишайте надовго вікна "на провітрюванні", вистачить і 5 – 10 хвилин.

Не вимикайте опалення повністю під час тривалої відсутності, зменшуйте до 12 – 15 градусів.

Не зменшуйте температуру заради економії, адже прогріти заново будівлю коштуватиме не менших грошей.

У Нафтогазі пояснили, чи ймовірні відключення газу

Олексій Чернишов розповів, що через обстріли Росією під час опалювального сезону, дійсно можуть початися відключення газу в містах та регіонах.

Олексій Чернишов Голова правління НАК "Нафтогаз України" Безумовно, з наближенням опалювального сезону більш імовірне посилення таких атак. Ми не можемо виключати, що масовані удари здатні призвести до "газового блекауту".

Він розповів, що подібні ситуації були минулої зими. Тоді працівники компанії фактично під обстрілами лагодити обладнання аби забезпечити газом 200 000 абонентів Донецької області.

Попри ризики, Нафтогаз заявив про готовність до наступної зими та кризових ситуацій.