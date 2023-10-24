Как утеплить дом до отопительного сезона

Виктория Коваленко рассказала для 24 Канала, что в первую очередь нужно уплотнить окна и двери. Для этого можно перевести металлопластиковые окна в зимний режим и наклеить теплосберегающую пленку. Также следует использовать резиновые уплотнители, герметики или полотно или бумагу смоченные в воде там, где окна пропускают ветер.

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Виктория Коваленко Менеджер по устойчивому развитию в аналитическом центре DiXi Group Особенно это актуально для владельцев старых оконных рам. Уплотните по периметру оконные рамы и внутренние двери. Проверьте щели там, где есть стык с подоконником. Если щели есть, то заклейте их силиконовым герметиком. Если холодный воздух тянет из-под двери, можно просто подложить валик или грубую ткань. Также, окна можно завесить плотными шторами и закрывать на ночь (но так, чтобы не перекрыть радиаторы отопления) или опускайте жалюзи.

Батареи обязательно нужно помыть, чтобы грязь не препятствовала теплоотдаче. Также поможет установка теплоотражающего экрана позади батареи, тогда она будет греть жилье, а не стену. Не стоит закрывать источник тепла шторами и мебелью – это тоже снижает температуру в помещении.

Коваленко подчеркнула, что не следует пренебрегать утеплением мест общего пользования – подъездов, подвалов и чердаков.

Обратите особое внимание на плотность закрытия окон и дверей. Организуйте вместе с соседями утепление окон, щелей и дверей в подъезде, застеклите/закройте фанерой разбитые окна. Следите, чтобы дверь в подъезд была закрыта. Замените лампы накаливания в местах общего использования на светодиодные малой мощности, по возможности дополнительно установить сенсорные выключатели,

– объяснила она.

Несколько простых советов:

Ковер или палас могут достаточно хорошо сохранять тепло в помещении.

Не оставляйте надолго окна "на проветривании", хватит и 5 – 10 минут.

Не выключайте отопление полностью во время длительного отсутствия, уменьшайте до 12 – 15 градусов.

Не сбавляйте температуру ради экономии, ведь прогреть заново здание будет стоить не меньших денег.

В Нафтогазе объяснили, вероятны ли отключения газа

Алексей Чернышев рассказал, что из-за обстрелов Россией во время отопительного сезона действительно могут начаться отключение газа в городах и регионах.

Алексей Чернышев Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Безусловно, с приближением отопительного сезона более вероятно усиление таких атак. Мы не можем исключать, что массированные удары способны привести к "газовому блэкауту".

Он рассказал, что подобные ситуации были прошлой зимой. Тогда работники компании фактически под обстрелами чинили оборудование, чтобы обеспечить газом 200 000 абонентов Донецкой области.

Несмотря на риски, Нафтогаз заявил о готовности к следующей зиме и кризисным ситуациям.