Будет ли "газовый блэкаут"

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" рассказал, что из-за потенциальных авиаударов России действительно могут начаться отключение газа в городах и регионах.

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Алексей Чернышев Председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" Безусловно, с приближением отопительного сезона более вероятно усиление таких атак. Мы не можем исключать, что массированные удары способны привести к "газовому блэкауту".

Также он напомнил, что в прошлом году уже были подобные инциденты. По его словам, работникам компании приходилось под обстрелами чинить оборудование, чтобы обеспечить газом 200 000 абонентов Донецкой области.

Однако, несмотря на риски, компания подготовилась к зиме и будет продолжать снабжать украинцев голубым топливом.

Почему в платежках появляются лишние кубометры

Также в Нафтогазе объяснили, когда украинцы несвоевременно подают показатели счетчиков газа, им поступают неверные суммы в платежках. То есть если регулятор не получает показателей, он определяет стоимость за месяц аналогично объемам потребленного газа за этот же период прошлого года.

Напомним! Показатели счетчиков газа следует подавать с 28 по 5 число ежемесячно.

Однако в случае, если лицо не живет в помещении и соответственно не пользуется газом, ему нужно подавать фактические неизменные показатели ежемесячно.