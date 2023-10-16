Как получить скидку на газ

До 30 апреля 2024 года украинцы, обслуживаемые "Нафтогазом", будут платить постоянный - "фиксированный" тариф - 7,96 гривны за кубометр газа. Регулятор решил ввести интересное предложение своим потребителям: взможность получить скидку на коммуналку.

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Основное правило для получения выгоды – уплата газа до каждого 15 числа в следующем месяце. Платежки необходимо закрывать онлайн, скидка офлайн не предоставляется. Такое решение "Нафтогаз" решил ввести для того, чтобы большее количество людей платили счета дистанционно.

Сумма скидки – 1%. Однако для домохозяйств, где газ используется для отопления, приготовления пищи и хозяйственных расходов, это довольно значительная сумма. Помимо того, что вы можете рассчитываться за потребленный газ на сайте, также произвести оплату онлайн можно в мессенджерах ( чат-боты Viber и Telegram).

Тарифы на газ в Украине сейчас

"Нафтогаз" покрывает 98% рынка, 2% занимают другие регуляторы. Несмотря на это, все компании указывали на намерение не увеличивать тариф на газ до конца отопительного сезона.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль говорил, что Украина накопила достаточное количество сырья, чтобы пройти эту зиму Более того, по его словам, модернизация газовых систем продолжается до сих пор.