У нас достаточно ресурсов, – Шмигаль

Премьер-министр Денис Шмигаль на сегодняшнем заседании правительства рассказал, что в газохранилищах Украины хранится около 11 миллиардов кубов газа, а на складах – почти 1,2 миллиона тонн угля.

К теме Состояние энергосистемы сложное – должны прибегать к аварийным отключениям, – Шмигаль

У нас достаточно ресурсов для продления и завершения отопительного сезона в нормальном режиме,

– добавил Шмигаль.

Кроме того, вчера было принято распоряжение о разрешении государственной компании НАК "Нефтегаз" привлечь грант от Европейского банка реконструкции и развития. Сумма составляет около 189 миллионов евро. Благодаря этому Украина сможет импортировать дополнительные объемы газа.

Какие задачи ставит перед собой Правительство по энергетике

Из-за минусовых температур украинцы чаще стали потреблять электроэнергию. Как следствие, дефицит мощностей увеличивается, а с этим происходят аварийные отключения.

Читайте также Правила по жилищным субсидиям меняются: вносить средства теперь необходимо самим

Однако энергетики работают над тем, чтобы снизить дефицит. В дополнение, Правительство поставило перед собой задачу: