Из-за похолодания украинцы начали больше потреблять электроэнергию. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что проблема состоит также в том, что значительная часть генераций находится на территории Запорожской АЭС.

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Что в целом происходит в энергетике

Глава правительства констатировал, что Украина прошла экватор зимы, и со времени первой массированной атаки на наше государство было ясно, что эта зима будет самой тяжелой. Попытки оккупантов погрузить нас в холод и тьму, конечно, провалились, но расслабляться рано.

Ресурсов для продолжения и завершения отопительного сезона достаточно в нормальном режиме. В газохранилищах около 11 миллиардов кубов газа и 1,2 миллиона тонн угля,

– сказал Шмыгаль.

Он отметил, что Нафтогаз получил 189 миллионов евро, на которые он сможет импортировать дополнительный газ. Кроме того, во время этого выступления на заседании Кабмина Шмыгаль напомнил, что многие энергетические объекты контролируют россияне. Речь идет, в частности, о Запорожской АЭС.

Обратите внимание! Шмыгаль также отметил, что вскоре будет заседание так называемого "энергетического Рамштайна", на котором партнеры нашего государства будут обсуждать вопросы поддержки энергетической системы Украины.

Ситуация в энергосистеме меняется каждый день

Следует сказать, что в последнее время потребление украинцами электроэнергии растет, в частности, из-за минусовых температур. Однако наши энергетики постоянно работают ради того, чтобы снизить дефицит мощностей и избежать аварийных отключений.

А пока – по крайней мере, на 24 января – в большинстве областей нашего государства введены почасовые графики отключения электроэнергии. Кроме того, можно сказать, что больше всего не повезло жителям Львовщины и Волыни, ведь в этих регионах отключение света по расписанию не действует.

Чтобы помочь стабилизировать ситуацию в энергосистеме, следует, по возможности, экономить электропотребление.



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