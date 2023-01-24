Такие мероприятия внедряются оперативно для того, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме. Поэтому графики почасовых отключений пока не действуют.
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Предусматривающие аварийные отключения
Энергетики отмечают, что в связи с параллельным применением графиков почасового и аварийного отключения продолжительность перерывов в электроснабжении может изменяться.
Графики аварийного отключения – это не график с датой и перечнем населенных пунктов, это перечень линий электропередач, подпадающих под немедленное отключение при получении соответствующего распоряжения.
Такие графики применяют, когда есть дефицит объемов производства электроэнергии и нужно быстро снизить нагрузку на объединенную энергосистему Украины посредством отключения линий электропередачи.
Какая ситуация со светом в Украине 24 января
- На 24 января производство электроэнергии в Украине незначительно увеличилось. Поэтому дефицит мощности остается существенным.
- По состоянию на 24 января в результате атак кафиров возникли существенные повреждения на электростанциях. Поэтому сейчас производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.
- В Верховной Раде предположили, что сроки отключения электроэнергии могут стать больше.
- Кстати, в материале 24 Канала собрана вся необходимая информация об выключении света в регионах Украины. Чтобы узнать, будут ли выключать электроэнергию в вашем доме, жмите сюда.