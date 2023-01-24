Такие мероприятия внедряются оперативно для того, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме. Поэтому графики почасовых отключений пока не действуют.

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Предусматривающие аварийные отключения

Энергетики отмечают, что в связи с параллельным применением графиков почасового и аварийного отключения продолжительность перерывов в электроснабжении может изменяться.

Графики аварийного отключения – это не график с датой и перечнем населенных пунктов, это перечень линий электропередач, подпадающих под немедленное отключение при получении соответствующего распоряжения.

Такие графики применяют, когда есть дефицит объемов производства электроэнергии и нужно быстро снизить нагрузку на объединенную энергосистему Украины посредством отключения линий электропередачи.

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