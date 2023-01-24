Такі заходи впроваджують оперативно для того, аби стабілізувати ситуацію в енергосистемі. Тому графіки погодинних відключень наразі не діють.

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Що передбачають аварійні відключення

Енергетики наголошують, що у зв'язку із паралельним застосуванням графіків погодинного та аварійного відключення, тривалість перерв в електропостачанні може змінюватись.

Графіки аварійного відключення – це не графік із датою і переліком населених пунктів, це перелік ліній електропередач, які підпадають під негайне відключення у разі отримання відповідного розпорядження.

Такі графіки застосовують, коли є дефіцит обсягів виробництва електроенергії і потрібно швидко знизити навантаження на об'єднану енергосистему України за допомогою відключення ліній електропередачі.

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