У нас достатньо ресурсів, – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на сьогоднішньому засіданні Уряду розповів, що у газосховищах України зберігається близько 11 мільярдів кубів газу, а на складах – майже 1,2 мільйона тонн вугілля.

До теми Стан енергосистеми складний – мусимо вдаватися до аварійних відключень, – Шмигаль

У нас достатньо ресурсів для продовження і завершення опалювального сезону в нормальному режимі,

– додав Шмигаль.

Крім того, вчора було ухвалено розпорядження про дозвіл державній компанії НАК "Нафтогаз" залучити грант від Європейського банку реконструкції та розвитку. Сума складає майже 189 мільйонів євро. Завдяки цьому Україна зможе імпортувати додаткові об'єми газу.

Які завдання ставить перед собою Уряд щодо енергетики

Через мінусові температури, українці частіше почали споживати електроенергію. Як наслідок дефіцит потужностей збільшується, а з цим відбуваються аварійні відключення.

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Однак енергетики працюють над тим, щоб зменшити дефіцит. На додаток, Уряд поставив перед собою завдання: