ВАКС відмовив у націоналізації скандального Демурінського ГЗК – буде апеляція

23 січня Вищий антикорупційний суд відмовив у націоналізації "Демурінського гірничо-збагачувального комбінату", який належить одному з найбагатших російських мільярдерів Михайлу Шелкову. Також не було конфісковано ряд інших пов'язаних із ним компаній.

У зв'язку з цим Мін'юст готує апеляцію. Про це повідомила очільниця департаменту санкційної політики Міністерства юстиції Інна Богатих.

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ВАКС не стягнув майно росіянина на користь держави

Суд частково задовільнив позов і конфіскував деякі, але відмовив у стягненні в дохід держави 100% корпоративних прав стратегічного підприємства ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" та інших компаній, заявивши що доказів щодо збереження над ними контролю Шелкова не достатньо.

Нагадаємо, саме це підприємство під контролем Шелкова у 2020-2021 роках здійснювало експорт титановмісної сировини на Росію та Білорусь. Така продукція потрібна росіянам, зокрема, для виробництва гелікоптерів Кa-52, бойових літаків, танків, крилатих ракет та ЗРК "Панцир", які зараз встановлюють на дахах будівель.

Окрім Демурінського гірничо-збагачувального комбінату" не було конфісковано також ряд інших компаній, у яких Шелков має частку:

ПАТ "Корпорація ВСМПО-Авісма"

ТОВ "Торговельний дім "Корпорація ВСМПО-Авісма"

ТОВ "Тай-Мінералс"

ТОВ "Інвестагро"

Суду не вистачило аргументів Мін’юсту, що 75% корпоративних прав кіпрської компанії, яка володіє 100% ДемГЗК було продано всього за 3750 євро за декілька днів до початку повномасштабної війни. Відмову у націоналізації підприємства. Також були надані й інші докази, до прикладу:

на момент купівлі-продажу до компанії-продавця та кіпрської компанії, яка володіла корп.правами Дем ГЗК, Україною вже були застосовані санкції;

частина менеджменту, яка працювала на Шелкова, продовжила працювати у кіпрській компанії та ДемГЗК вже після ніби-то «продажу» 75%;

наявність боргу ДемГЗК (через кіпрську компанію-власника) перед ВСМПО Авісма (рф), що дозволяє Шелкову у випадку неповернення боргу звернути стягнення на активи кіпрської компаніі, у тч на 100% корп.прав ДемГЗК.

"Готуємо апеляцію. Але – як так?", – написала Богатих у своєму фейсбуці.

Які активи росіянина було конфісковано

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов та постановив стягнути на користь України:

100% частки у статутному капіталі "ВСМПО Титан Україна";

квартиру на 175 кв. м та паркомісце в Одесі;

склад рулонів нержавіючої стальної стрічки загальною площею 2 411,3 кв. м у Нікополі;

комплекс будівель та квартиру на 68 кв. м у Нікополі;

трактор "Білорусь" та причіп;

автомобіль “LEXUS” та 4 автомобілі MITSUBISHI PAJERO SPORT;

грошові кошти на банківських рахунках.

Нагадаємо, 23 січня ексголову Нафтогазу Коболєва ВАКС залишив на свободі. У травні 2018 року він виписав собі премію в розмірі 10 мільйонів доларів.

Таким чином підозрюваного залишили без будь-якого запобіжного заходу, у зв'язку з чим він може покинути країну або перешкоджати слідству. Прокурор САП вважає рішення ВАКС необґрунтованим та незаконним.