В этой связи Минюст готовит апелляцию. Об этом сообщила глава департамента санкционной политики Министерства юстиции Инна Богатых.

Актуально Эксглаву Нефтегаза Коболева оставили на свободе: ВАКС не удовлетворил ходатайство прокурора

ВАКС не взыскал имущество россиянина в пользу государства

Суд частично удовлетворил иск и конфисковал некоторые, но отказал во взыскании в доход государства 100% корпоративных прав стратегического предприятия ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" и других компаний, заявив, что доказательств по сохранению над ними контроля Шелкова недостаточно.

Напомним, именно это предприятие под контролем Шелкова в 2020-2021 годах осуществляло экспорт титансодержащего сырья в Россию и Беларусь. Такая продукция нужна россиянам, в частности, для производства вертолетов Кa-52, боевых самолетов, танков, крылатых ракет и ЗРК "Панцирь", которые сейчас устанавливают на крышах зданий.

Кроме Демуринского горно-обогатительного комбината не был конфискован также ряд других компаний, в которых Шелков имеет долю:

ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма"

ООО "Торговый дом "Корпорация ВСМПО-Ависма"

ООО "Тай-Минералс"

ООО "Инвестагро"

Суду не хватило аргументов Минюста, что 75% корпоративных прав кипрской компании, владеющей 100% ДемГОКом, было продано всего за 3750 евро за несколько дней до начала полномасштабной войны. Отказ в национализации компании. Также были предоставлены и другие доказательства, например:

на момент купли-продажи к компании-продавцу и кипрской компании, владевшей корп.правами Дем ГОК, Украиной уже были применены санкции;

часть менеджмента, работавшая на Шелкова, продолжила работать в кипрской компании и ДемГОКе уже после якобы «продажи» 75%;

наличие долга ДемГОКа (через кипрскую компанию-собственника) перед ВСМПО Ависма (рф), что позволяет Шелкову в случае невозврата долга обратить взыскание на активы кипрской компании, в тч на 100% корп.прав ДемГОКа.

"Готовим апелляцию. Но – как так?", – написала Богатых в своем фейсбуке.

Какие активы россиянина были конфискованы

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать в пользу Украины:

100% доли в уставном капитале "ВСМПО Титан Украина";

квартиру на 175 кв. м и паркоместо в Одессе;

состав рулонов нержавеющей стальной ленты общей площадью 2411,3 кв. м в Никополе;

комплекс построек и квартиру на 68 кв. м в Никополе;

трактор "Беларусь" и прицеп;

автомобиль "LEXUS" и 4 автомобиля MITSUBISHI PAJERO SPORT;

денежные средства на банковских счетах

Напомним, 23 января экспредседателя Нафтогаза Коболева ВАКС оставил на свободе. В мае 2018 года он выписал себе премию в 10 миллионов долларов.

Таким образом подозреваемого оставили без всякой меры пресечения, в связи с чем она может покинуть страну или препятствовать следствию. Прокурор САП считает решение ВАКС необоснованным и незаконным.