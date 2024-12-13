Долар та євро всюди впали: найсуттєвіший спад в обмінниках та на чорному ринку

За останню добу валюти суттєво подешевшали на валютному ринку. Євро в банках залишило 20 копійок при обміні, а в обмінниках ціна впала на 27 копійок. Долар при обміні в обмінниках натомість втратив 22 копійки.

Курс валют у банках

Станом на ранок 13 грудня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,40 гривні (-10 копійок проти 12 грудня) та продаж по 41,93 гривні (-2 копійки).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,50 гривні (-20 копійок), а продаж по 44,25 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,85 гривні (-1 копійка), а продати по 41,84 гривні (-10 копійок).

(-1 копійка), а продати по (-10 копійок). Купівля євро по 44 гривні (-15 копійок), а продаж по 44,21 гривні (-11 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,20 гривні (-22 копійки), а продають по 41,91 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(-22 копійки), а продають по (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,56 гривні (-27 копійок), а продають по 44,33 гривні (+2 копійки).

Який курс долара буде наступного

За словами банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу, одним із факторів того, що ситуація на валютному ринку буде прогнозованою наступного тижня, є ефективність режиму "керованої гнучкості" на ринку, внаслідок якого вдасться уникнути стрімких валютних змін.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Другим фактором є те, що регулятор продовжує згладжувати курсові зміни, що фактично стримує рівень інфляції.

Зверніть увагу! Як прогнозує Лєсовий, з 16 по 22 грудня на міжбанку валюти можуть коливатися між 41,40 та 41,80 гривнями за долар та 43,50 – 45 гривнями за євро. На готівковому ринку ситуація дещо інша: 41,50 – 42 гривні, 45 – 47,50 гривні за євро.