Є велика ймовірність, що ситуація на валютному ринку вже наступного тижня розгортатиметься згідно з трендами жовтня. Зокрема слід враховувати чотири фактори.

Що відбуватиметься на валютному ринку з 13 по 19 жовтня?

Детальніше про ситуацію на ринку валют розповів банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу.

По-перше, НБУ братиме досить активну роль. Нацбанк буде коригувати попит та пропозицію через валютні інтервенції.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тобто режим "керованої гнучкості", який ми вважаємо оптимальним для ринку в умовах війни, триватиме надалі. Водночас наразі мало приводів для різкого їх збільшення: очікується, що вони складуть в середньому до 700-800 мільйонів доларів на тиждень.

Це означає, що "жодної сенсації не станеться". І цей обсяг інтервенцій можна вважати цілком прийнятним, особливо на тлі золотовалютних резервів, які наразі перевищують 46 мільярдів доларів.

Крім того, рівень споживчих цін зовсім не демонструє шаленого ривка вгору. Тому саме економічна кон’юнктура сприятиме відносній стабільності валютного ринку,

– розказав експерт.

По-третє, долар залишатиметься прогнозованим, адже ця валюта є "базовою" для України. Зокрема виконання бюджету тією чи іншою мірою залежить від курсових показників (особливо в умовах, коли левову частину видатків покривається завдяки міжнародним фінансам у вигляді грантів та позик).

По-четверте, ситуація у світі, від якої на пряму залежить "український" курс євро, залишиться в стані відносного балансу.

Наразі ми очікуємо, що співвідношення долара до євро загалом не зміниться і варіюватиметься в межах 1,15-1,18. Тобто формально коридор коливань євро залишиться в межах 49 гривень,

– повідомив банкір.

Зауважте! Як і раніше, на ринку спостерігатиметься суттєве зближення безготівкового та готівкового курсів.

Якими будуть загальні характеристики ринку?

Також не очікується жодного стрибка попиту: загалом ажіотажу на ринку не спостерігатиметься. Але, як зазначив Тарас Лєсовий, що ми вже задовго "стоїмо" в цьому ціновому коридорі та, можливо, час подумати про вихід з нього.

Коридори валютних коливань: 41,2-41,6 гривні за долар та 48-49 гривні за євро на міжбанку та 41,25-41,65 гривні за долар та 48-49,5 гривень за євро (на готівковому ринку). Поточні (щоденні) курсові коливання: на міжбанку до 0,05-0,15 гривні, комбанки – до 0,1-0,2 гривні, обмінні пункти — до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за 1 долар, до 0,2 гривні за 1 євро, комерційні банки – до 0,5-0,6 гривні на 1 долар, до 0,8-1 гривні на 1 євро, обмінні пункти – до 0,6-1 гривні на 1 долар, до 1-1,3 гривні на 1 євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,2-0,3 гривні за 1 долар, 0,3-0,5 за 1 євро, обмінні пункти — 0,3-0,5 гривні за 1 долар, 0,5-0,7 за 1 євро. Різниця курсів продажу: комбанки – 0,1-0,2 гривні за 1 долар, 0,2-0,3 гривні за 1 євро, обмінні пункти – 0,3-0,5 гривні за 1 долар, до 0,5 гривні за 1 євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0,1-0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1-1,5% від стартового курсу тижня.

Попри те, що протягом кількох років осінньо-зимовий період для нашої країни є часом випробувань, однак, на наш погляд, загальна економічна та воєнна ситуація не провокуватиме громадян до активності на ринку, – додав Лєсовий.

Зверніть увагу! Попит і пропозиція будуть в балансі, що унеможливить різкі курсові зміни.

Що ще слід знати про валюти?