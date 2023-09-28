Попит перевищує пропозицію: яка ситуація на валютному ринку

Минулого тижня НБУ вдалося продати на міжбанку понад 800 мільйонів доларів. Це означає, що попит на валюту залишається досить високим.

Яка ситуація на валютному ринку

Для НБУ потрібно зберігати значні обсяги продажу іноземної валюти, щоб й надалі збалансовувати ринок. Обсяги продажу минулого тижня становили 823,5 мільйона доларів.

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Богдан Данилишин Член Ради Національного банку України (НБУ) Незважаючи на певне скорочення попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків, він продовжує суттєво перевищувати її пропозицію на міжбанківському ринку.

Він додав, що загальний обсяг проданої валюти НБУ від початку року становить 18,6 мільярда доларів.

Прогноз НБУ щодо дефіциту електроенергії

Безготівковий ринок балансується завдяки продажу валюти НБУ за курсом, близьким до офіційного – 36,93 гривні за долар.

Олексій Шабан розповів, що у IV кварталі 2023 року дефіцит електроенергії складе не більше 5%. До того ж 1,5 – 2% дефіциту буде перекриватися імпортною електроенергією.

Ще на початку 2023 року НБУ передбачав, що по базовому сценарію дефіцит становитиме 15 – 18% у IV кварталі 2023 року та І кварталі 2024 року, за негативним сценарієм – 30 – 33%. Тож прогнози відчутно покращилися.

Олексій Шабан Заступник голови НБУ Ми побачили, що на платіжний баланс і на інфляцію проблеми з електроенергетикою вплинули не так, як очікувалося. Можна навіть сказати, що на інфляцію зовсім не вплинули, оскільки зниження цін на пальне та сировину змогли "притиснути" інфляцію.

Він пояснив, що руйнування Каховської ГЕС не сильно вплинуло на дефіцит. У липні ситуації збалансували опади, а у серпні – імпорт.